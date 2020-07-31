У двох дитсадках Львова виявили коронавірус у працівників.



У працівників двох дитячих садочків Львова – №12 та №92 – виявили коронавірус, тому в цих закладах тимчасово призупинили освітній процес, – повідомили у пресслужби Львівської міськради.

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«Із середи ми призупинили освітній процес в дитячому садочку № 12 на вул. О. Довбуша, оскільки у вихователя підтвердився позитивний ПЛР-аналіз. Також піднялася температура в помічника вихователя. Цей садочок буде закритим впродовж 14 днів, до 11 серпня включно. Також із понеділка ми закриваємо садочок № 92 (вул. Карпатська). У цьому навчальному закладі виявили COVID-19 у психолога, тому тут освітній процес буде призупинено із 3 до 16 серпня включно", – розповіла Зоряна Довганик, начальниця управління освіти ЛМР.

Усі працівники та вихованці цих закладів дошкільної освіти мають упродовж двох тижнів перебувати на самоізоляції.

Нагадаємо, нещодавно у Тернополі виявили коронавірус у 5 вихованців одного з дитсадків.