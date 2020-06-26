Борислав отримав власний туристичний логотип.



Сьогодні в Бориславі офіційно презентували туристичний бренд міста. Основою логотипу стала нафтова качалка, розміщена на краплині нафти, які утворюють стилізовану літеру. Ключові елементи бренду – це набір орнаментів з умовних позначень корисних копалин.

Усі фото: behance.net

Логотип презентував його розробник – арт-директор студії дизайну “White Studio Design” Олег Білий (він також створював 2018 року туристичний логотип для Дрогобича)

Як повідомили на fb-сторінці Бориславської міськради, концепцію бренду міста розробляли з початку року в рамках стратегії від Агенція туристичних ініціатив.

«При розробці айдентики Борислава ми надихнулись нафтовими вишками-качалками, які розташовані по цілому місті, деякі з них досі робочі, та корисними копалинами, які знаходяться у надрах Борислава. Так основою логотипу стала нафтова качалка, яка розміщена на нафтовій краплині», – зазначають розробники.

Слоган Борислава – «Все почалося з нафти», місто отримало його через свою нафтовидобувну історію. Борислав – єдине місто у світі, розміщене на промисловому нафтогазовому й озокеритному родовищі з численними джерелами мінеральних і лікувальних вод. Також його називають «Галицьке Ельдорадо» через нафтовидобувну історію. Так, 1909 року в Бориславі видобували 5% світового видобутку нафти, місто займало перше місце у світі з видобутку озокериту.

Ключові складові зображень (віжуали) – це набір умовних позначень корисних копалин: нафти, газу, солі тощо. У підсумку графічний стиль міста є простим конструктором, за допомогою якого можна генерувати величезну кількість орнаментів.

Окрім логотипу, Агенція туристичних ініціатив презентувала для міста маркетингову стратегію розвитку. Як зазначили в агенції, Борислав може стати локацією для проведення вихідних із сім’єю.

Як обґрунтували в агенції, такий напрям найкраще підходить Бориславу, оскільки місто має доволі різнорідний туристичний актив, який складно об’єднати в цілісну історію. Але при цьому об’єднавчим чинником може стати доповнення його цікавими заняттями для всієї сім’ї. До того ж, цей напрям є доволі бюджетним, оскільки розваги для дорослих потребують значних інвестицій, натомість дитячий активний відпочинок більш доступний і до снаги локальним підприємцям. Окрім того, така ніша вільна, оскільки сусідній Трускавець є курортом, Дрогобич тяжіє до історії та культури, а Східниця найбільше приваблює тих, хто хоче відпочити від шуму. Відтак Борислав може ідеально доповнити цю «компанію» з продуктом №1 на Львівщині для проведення вихідних із сім’єю.