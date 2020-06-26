Борислав отримав власний туристичний логотип.


Сьогодні в Бориславі офіційно презентували туристичний бренд міста. Основою логотипу стала нафтова качалка, розміщена на краплині нафти, які утворюють стилізовану літеру. Ключові елементи бренду – це набір орнаментів з умовних позначень корисних копалин.

 

Усі фото: behance.net

 

Логотип презентував його розробник – арт-директор студії дизайну “White Studio Design” Олег Білий (він також створював 2018 року туристичний логотип для Дрогобича)

 

Як повідомили на fb-сторінці Бориславської міськради, концепцію бренду міста розробляли з початку року в рамках стратегії від Агенція туристичних ініціатив.

 

«При розробці айдентики Борислава ми надихнулись нафтовими вишками-качалками, які розташовані по цілому місті, деякі з них досі робочі, та корисними копалинами, які знаходяться у надрах Борислава. Так основою логотипу стала нафтова качалка, яка розміщена на нафтовій краплині», – зазначають розробники.

 

 

Слоган Борислава – «Все почалося з нафти», місто отримало його через свою нафтовидобувну історію. Борислав – єдине місто у світі, розміщене на промисловому нафтогазовому й озокеритному родовищі з численними джерелами мінеральних і лікувальних вод. Також його називають «Галицьке Ельдорадо» через нафтовидобувну історію. Так, 1909 року в Бориславі видобували 5% світового видобутку нафти, місто займало перше місце у світі з видобутку озокериту.

 

 

Ключові складові зображень (віжуали) – це набір умовних позначень корисних копалин: нафти, газу, солі тощо. У підсумку графічний стиль міста є простим конструктором, за допомогою якого можна генерувати величезну кількість орнаментів.

 

 

Окрім логотипу, Агенція туристичних ініціатив презентувала для міста маркетингову стратегію розвитку. Як зазначили в агенції, Борислав може стати локацією для проведення вихідних із сім’єю.

 

 

Як обґрунтували в агенції, такий напрям найкраще підходить Бориславу, оскільки місто має доволі різнорідний туристичний актив, який складно об’єднати в цілісну історію. Але при цьому об’єднавчим чинником може стати доповнення його цікавими заняттями для всієї сім’ї. До того ж, цей напрям є доволі бюджетним, оскільки розваги для дорослих потребують значних інвестицій, натомість дитячий активний відпочинок більш доступний і до снаги локальним підприємцям. Окрім того, така ніша вільна, оскільки сусідній Трускавець є курортом, Дрогобич тяжіє до історії та культури, а Східниця найбільше приваблює тих, хто хоче відпочити від шуму. Відтак Борислав може ідеально доповнити цю «компанію» з продуктом №1 на Львівщині для проведення вихідних із сім’єю.

26.06.2020

До теми

Елена Панкратова і Кундрі
Аделіна Єфіменко
Байройт – це така творча майстерня з аурою неймовірної музичної краси і щирого служіння своєму покликанню, де робота ніколи не зупиняється.
26.06.20 | | Штука
Про одну вакцину зі Львова
Жанна Комар
Рудольф Вайґль, великий львів'янин, що був номінований на Нобелія, але так її і не отримав через спротив нацистської Німеччини, а потім – комуністичної Польщі
25.06.20 | | Минуле
Той, хто визначив наш «Шлях»
Богдан Мисюга
Львівський галерист Юрко Бойко не пов’язаний із стереотипами «доброї школи». Його унікальна ерудиція та мистецтвознавча самоосвіта були вагомою противагою компліментарній псевдокритиці та салонним смакам.
24.06.20 | | Штука
Митрополит Андрей Шептицький у творчій долі Василя Дядинюка
Любов Волошин
Василь Дядинюк репрезентував у своїй особі тип нового українця повоєнної доби: вразливий, амбітний, повний особистої і національної гідности та гарячий український патріот
24.06.20 | | Минуле
Таємниця графа де Монтрезора
Юрій Винничук
Граф, чиє все життя було присвячене Україні і здобуттю їй волі.
24.06.20 | | Дискурси
Походження життя: заповнено важливу прогалину
Учені реконструювали білок, з якого, можливо, утворилися перші клітини. 
24.06.20 | | Наука
Психологія тих, що «запасається» туалетним папером
Певна міра емоційності та сумлінності визначає схильність робити запаси.
23.06.20 | | Наука
Стерилізація Львова
Анна ГЕРИЧ
У центрі міста могла б постати перша законсервована й доступна для огляду пам’ятка археології — церква Воздвиження Чесного Хреста (ХVI cт.), фундаменти якої відкрили у процесі реконструкції фонтана "Кульбаба"
23.06.20 | | Галичина

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.