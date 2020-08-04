Галицькі хроніки COVID-19: 4 серпня.

Станом на 09:00 4 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 18 229 хворих на COVID-19. За минулу добу – 281 новий випадок: 127 – на Івано-Франківщині, 146 – на Львівщині (проведено 1102 ПЛР-дослідження) та 8 – на Тернопіллі (проведено 321 ПЛР-дослідження).



За минулу добу підтверджено вісім смертей унаслідок коронавірусної інфекції, 6 – на Львівщині, 2 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,5%.

За весь час пандемії у трьох областях одужала 6121 особа. За минулу добу – 207 людей: 15 на Тернопільщині, 91 – на Івано-Франківщині та 101 – на Львівщині.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 серпня (09:00): 3121 випадок, 8 нових

м. Тернопіль – 5 осіб

Чортківський район – 1 особа

Підволочиський район – 1 особа

Збаразький район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 серпня (09:00): 10 067 випадків, 146 нових

м. Львів – 27 осіб

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 13 осіб

Жидачівський район – 7 осіб

Жовківський район – 8 осіб

Золочівський район – 5 осіб

Кам'янка-Бузький район – 15 осіб

Миколаївський район – 4 особи

Перемишлянський район – 7 осіб

Пустомитівський район – 12 осіб

Самбірський район – 31 особа

Cокальський район – 8 осіб

Стрийський район – 3 особи

Яворівський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 серпня (09:00): 5041 випадок, 127 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.