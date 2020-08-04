Галицькі хроніки COVID-19: 4 серпня.

Станом на 09:00 4 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 18 229 хворих на COVID-19. За минулу добу – 281 новий випадок: 127 – на Івано-Франківщині, 146 – на Львівщині (проведено 1102 ПЛР-дослідження) та 8 – на Тернопіллі (проведено 321 ПЛР-дослідження).
За минулу добу підтверджено вісім смертей унаслідок коронавірусної інфекції, 6 – на Львівщині, 2 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,5%.
За весь час пандемії у трьох областях одужала 6121 особа. За минулу добу – 207 людей: 15 на Тернопільщині, 91 – на Івано-Франківщині та 101 – на Львівщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 серпня (09:00): 3121 випадок, 8 нових
м. Тернопіль – 5 осіб
Чортківський район – 1 особа
Підволочиський район – 1 особа
Збаразький район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 серпня (09:00): 10 067 випадків, 146 нових
м. Львів – 27 осіб
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 13 осіб
Жидачівський район – 7 осіб
Жовківський район – 8 осіб
Золочівський район – 5 осіб
Кам'янка-Бузький район – 15 осіб
Миколаївський район – 4 особи
Перемишлянський район – 7 осіб
Пустомитівський район – 12 осіб
Самбірський район – 31 особа
Cокальський район – 8 осіб
Стрийський район – 3 особи
Яворівський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 серпня (09:00): 5041 випадок, 127 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.04.08.2020