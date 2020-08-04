Галицькі хроніки COVID-19: 4 серпня.

 

Станом на 09:00 4 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 18 229 хворих на COVID-19. За минулу добу – 281 новий випадок: 127 – на Івано-Франківщині, 146 – на Львівщині (проведено 1102 ПЛР-дослідження) та 8 – на Тернопіллі (проведено 321 ПЛР-дослідження).  

 

 
За минулу добу підтверджено вісім смертей унаслідок коронавірусної інфекції, 6 – на Львівщині, 2 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,5%.

 

 

За весь час пандемії у трьох областях одужала 6121 особа. За минулу добу – 207 людей: 15 на Тернопільщині, 91 – на Івано-Франківщині та 101 – на Львівщині.

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 серпня (09:00): 3121 випадок, 8 нових

м. Тернопіль – 5 осіб

Чортківський район – 1 особа

Підволочиський район – 1 особа

Збаразький район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 серпня (09:00): 10 067 випадків, 146 нових

м. Львів – 27 осіб

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 13 осіб

Жидачівський район – 7 осіб

Жовківський район – 8 осіб

Золочівський район – 5 осіб

Кам'янка-Бузький район – 15 осіб

Миколаївський район – 4 особи

Перемишлянський район – 7 осіб

Пустомитівський район – 12 осіб

Самбірський район – 31 особа

Cокальський район – 8 осіб

Стрийський район – 3 особи

Яворівський район – 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 серпня (09:00): 5041 випадок, 127 нових

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

04.08.2020

До теми

Неандертальцям боліло більше
І, відповідно, люди, що успадкували певний іонний канал від неандертальців, чутливіші до болю.
02.08.20 | | Наука
Незбувна  утопія
Юрко ПРОХАСЬКО
Підступ полягав у тому, що якраз тоді, коли для нас усе так добре почало складатися, на самому Заході якось все раптом і обвально закінчилося.
31.07.20 | | Дискурси
Американський ляпас для Меркель
Максим МУЛЯР
Америка виводить велику частину свого військового контингенту з Німеччини. Чи потраплять вивільнені американські вояки до Польщі, як це обіцяв Трамп? Дуже сумнівно.
31.07.20 | | У світі
В пошуках Янішевського, творця теорії континуумів
Олена БУДЬКО
На Личаківському цвинтарі віднайдено надгробну плиту з могили львівського математика Зиґмунта Янішевського
31.07.20 | | Галичина
Кривава здобич любові
Уляна Галич
Однією з численних і безсумнівних чеснот «Розарію» є потужна й оригінальна образна система, неймовірні метафори, якими буквально пронизана тканина збірки. Малігон – майстриня образів, вона творить їх буквально з повітря, бере із тонких енергетичних сфер, вишкрябує із власного нутра, віднаходить в кишенях і старих заплічниках, поміж забутих паперів та листів.
30.07.20 | | Штука
Вовча яма на майбутнє
Тарас Прохасько
Радянське, совєтське ні тоді, ні тепер не здавалося мені якоюсь особливою позанаціональною формацією. Радянське було російським
30.07.20 | | Дискурси
Колос дезінформації
Моллі МакКю
Якщо ви добре розумієте, чим є ваша країна, за що вона бореться, які має цілі, ким ви є, яка історія вашої родини, то це забезпечує вам надійнішу рамку для сприйняття і опрацювання інформації.
30.07.20 | | Україна
Що визначає щасливі стосунки
П’ять суб’єктивних чинників відіграють особливо важливу роль.
29.07.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.