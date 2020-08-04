Фокін таки пристав до ТКГ Кравчука.

 

Перший прем’єр-міністр україн Вітольд Фокін таки долучився до Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, коьру нещодавно очолив перший президент Леонід Кравчук.

 

Про це сам Фокін повідомив у коментарі виданню Gordonua. Він ствердив, що його запросив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

 

 

"Буду відвертим. Рішення про участь у ТКГ далося мені дуже важко. На те багато причин. Зараз смартфон у кожної дорослої людини, і соцмережі переповнені постами щодо нашого з Леонідом Кравчуком призначення до складу групи. Деякі люди образливо висловлюються, сміються стосовно нашого віку тощо. Але я твердо вирішив погодитися, вважаю за честь біля фіналу свого життя хоч чимось допомогти своїй Батьківщині", - сказав пан Вітольд.

 

"Для мене Батьківщина – це Україна та її Донбас, який я дійсно люблю. Він був, є і буде українським”, – додав Фокін.

 

Перший прем'єр стверджує, що встиг пересвідчитися у поважності намірів причетних осіб.

 

"Тому що ТКГ – це не ристалище для дискусій. Там мають бути люди, які прагнуть досягти миру, а не створювати додатковий політес”, – розповів співрозмовник.

 

Фокін додав, що результат розмови із Кравчуком задовольнив його цілковито.

 

“Ми обговорили всі проблеми і дійшли консенсусу щодо цілого переліку питань. Насамперед Кравчук, як і я, переконаний, що без компромісів не буває домовленостей", - зазначив старий прем'єр.

 

Фокін підтримав "режим тиші" в зоні розмежування, але хоче йти далі, бо це ще "не сам мир". "Є люди, які вважають, що це крок до капітуляції. Але вони не розуміють, про що говорять", - зазначив новий учасник ТКГ, додавши, що перемир'я - "це крок до перемоги”.

 

Фокін висловив готовність разом із групою політиків відвідати окуповані райони Донецької та Луганської областей для проведення переговорів.

 

"Я, як і Леонід Макарович, упевнений, що досягти миру можливо, коли ми подивимося один одному в очі. Треба їхати на Донбас і запрошувати людей сюди. Я особисто, якби мені таке запропонували, погодився б із групою фахівців і політиків поїхати на окуповану територію й поговорити з людьми, зрозуміти їхню позицію, спробувати знайти можливість піти їм назустріч. Але, безумовно, без шкоди для інтересів і суверенітету України”, – резюмував Фокін.

 

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