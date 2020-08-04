У лікарнях Франківщини зайнято 42% місць, передбачених для хворих з COVID-19.



У лікувальних закладах Івано-Франківській області, які входять до першої лінії та передбачені для лікування хворих із гострою респіраторною хворобою, спричиненою коронавірусом, на 4 серпня зайнято 42% ліжок. Про це повідомили в Івано-Франківській ОДА.

Фото: promin.cv.ua

Як зазначили в ОДА, загалом в області для хворих із коронавірусом чи обґрунтованою підозрою на нього розгорнуто 1236 ліжок. На сьогодні зайнято 519 з них, тобто 42%.

Найбільше пацієнтів – в Івано-Франківській обласній клінічній інфекційній лікарні. Зі 130 розгорнутих місць там зайнято 120. У КНП «Центральна міська клінічна лікарня» зайнято 82 місця із 200; у КНП «Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр – 52 із передбачених 90, у КНП «Міська клінічна лікарня №1» – 34 зі 100 місць, в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі зайнято 9 місць із 76.

У районних лікарнях області ситуація така:

КНП «Надвірнянська ЦРЛ»: розгорнуто 136, зайнято 50;

КНП «Галицька лікарня» ГРР: розгорнуто 75, зайнято 16;

КНП «Косівська ЦРЛ»: розгорнуто 92, зайнято 37;

КНП «Долинська ЦРЛ»: розгорнуто 50, зайнято 14;

КНП «Калуська ЦРЛ»: розгорнуто 75, зайнято 11;

КНП «Городенківська ЦРЛ»: розгорнуто 80, зайнято 35;

КНП «Рожнятівська ЦРЛ»: розгорнуто 52, зайнято 15;

КНП «Коломийська ЦРЛ»: розгорнуто 80, зайнято 44.

Тим часом, за словами начальниці управління охорони здоров’я Івано-Франківської міськради Марії Бойко, сьогодні на ранок у Центральній міській клінічній лікарні загалом перебувало 194 особи, тобто було заповнено фактично всі місця, а в першій міській клінічній лікарні – 100 осіб, тобто заповнені всі ліжка. За день частину пацієнтів виписують, відповідно, кількість заповнених місць може коливатися. Як зазначила пані Бойко, після вихідних зазвичай кількість пацієнтів, яких госпіталізують, невелика, проте до середини тижня вона зростає.

Водночас Марія Бойко наголосила, що в міських лікарнях на 100% заповнені реанімації – у них перебуває 18 осіб. До апаратів ШВЛ у міських лікарнях підключено двоє людей, вони у важкому стані.

За минулу добу з пневмоніями шпиталізували 14 осіб у Центральну міську клінічну лікарню, ще 4 – у міську клінічну лікарню №1.

Скріншот: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Нагадаємо, на 4 серпня в Івано-Франківській області зареєстровано 5041 випадок захворювань на коронавірусну інфекцію, з них 127 – за минулу добу.