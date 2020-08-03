РНБО засвідчує: Перемир'я успішно триває вже тиждень.

Рада національної безпеки та оборони у своєму офіційному повідомленні підтвердила, що оголошений 27 липня "режим тиші" на Донбасі виконується, а поодинокі випадки порушення перемир'я не мають системного характеру.

Про це йдеться у заяві, поширеній на сайті РНБО.

"На відміну від попередніх «різдвяного», «хлібного», «шкільного» та багатьох інших оголошених припинень вогню, які налічували декілька днів, сьогодні триває вже сьомий день перемир'я без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат", – зазначили в Радбезі.

Згідно з даними програмно-апаратного комплексу СОТА, до оголошення перемир'я щоденні обстріли сягали 16-18 випадків; переважна більшість велася прицільно зі застосуванням важкого озброєння – артилерії, мінометів, протитанкових ракетних комплексів, а також безпілотних літальних апаратів і снайперської зброї. Щотижневі втрати військовослужбовців Збройних Сил України становили 2-3 загиблих і 6-8 поранених.

Секретар РНБО Олексій Данілов висловив сподівання, що досягнуті Тристоронньою контактною групою домовленості й надалі виконуватимуться, "а будь-яким спробам дискредитації мирних ініціатив, включно з провокаціями на лінії зіткнення, буде дана жорстка відсіч".