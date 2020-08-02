Місія ОБСЄ нарахувала понад дві сотні порушень "режиму тиші".

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ між 27 липня і 1 серпня зафіксувала 225 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.
Про це йдеться у звіті місії.
"З 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала в цілому 225 порушень режиму припинення вогню", – зазначили спостерігачі.
У СММ повідомляють, що бачили зброю в порушення ліній відведення по обидва боки лінії зіткнення.
"Свобода пересування місії, як і раніше, обмежувалася, зокрема на блокпості поблизу непідконтрольної урядові Оленівки", – йдеться у повідомленні.
02.08.2020