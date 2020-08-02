Російським найманцям у Білорусі обрали запобіжний захід – місяць за ґратами.

Білоруські слідчі органи не вірять, що затримані російські бойовики-ваґнерівці їхали через країну транзитом.

Іван Носкевіч

33-х громадян Росії, затриманих напередодні в Білорусі, взято на місяць під варту. Такий запобіжний захід обрала білоруська прокуратура. Про це повідомило інформаційне агентство БЕЛТА з покликом на заяву голови Слідчого комітету Білорусі Івана Носкевіча.

Носкевич зазначив, що основна маса фактичних обставин затримання російських найманців з російської приватної військової компанії «Ваґнера» становить слідчу таємницю. Проте він поділився деякими подробицями. «Головне слідче управлінням центрального апарату Слідчого комітету продовжує активну фазу розслідування кримінальної справи, порушеної 29 липня за ст. 13 і ч. 2 ст. 293 КК (підготовка до масових заворушень). Підозрюваними у цій кримінальній справі визнано 33-х громадян Російської Федерації, і вони затримані. 31 липня щодо них слідством обраний і прокурором санкціонований запобіжний захід у вигляді взяття під варту», – розповів Іван Носкевіч.

Раніше посол Росії в Білорусі Дмитро Мєзєнцев заявив, що затримані росіяни «мали намір вилетіти з Мінська до Стамбула 25 липня і не передбачали перебувати в республіці, як би там не було, тривалий час».

Однак Іван Носкевіч зазначив, що допити затриманих демонструють іншу картину. «Під час допитів вони дають найсуперечливіші свідчення. За даними слідства, про те, що група нібито мала намір вилетіти з Мінська до Стамбула, кажуть менше як половина людей. Решта вказують зовсім інші точки остаточного візиту – інші країни, не тільки Туреччину», – зазначив він.

За словами Носкевіча, затримані, котрі повідомили, що летять до Туреччини, плутаються в свідченнях про мету поїздки. «Хтось летів засмагати, відпочивати, хтось – нібито охороняти якісь об'єкти, а хтось – оглянути собор Святої Софії», – повідомив голова Слідчого комітету Білорусі.

Носкевич також звернув увагу на той факт, що готель для ваґнерівців було заброньовано заздалегідь, хоча вони, за їхніми ж свідченнями, не планували затримуватися в Білорусі. «У той же час зареєстровано було і заселення в санаторій "Белорусачка" в Ждановичах під Мінськом. Пробувши добу в готелі ІВВ і не полетівши до Стамбула ні 25, ні 26, ні 27 липня – хоча була така можливість – вся група переїхала, повідомивши адміністрацію готелю IBB, що нібито їдуть в аеропорт для вильоту з країни. Проте вони заселилися в санаторій "Белорусачка"», – навів факти Іван Носкевіч.

«Окрім того, для підтвердження висновків про досить дивну поведінку цих людей слідством отримана інформація з телефонів затриманих про те, що вони очікують ще кілька груп таких же своїх колег – громадян Російської Федерації. Крім того, ми отримали інформацію про те, що вони всі практично мають серйозне бойове минуле. Воювали на сході України. Практично всі належать до приватної військової компанії “Ваґнера”. Зрозуміло, що інших рішень щодо всіх цих громадян, окрім як затримання і вжиття інших процесуальних заходів, власне, не передбачалося», – розповів Іван Носкевіч.

Своєю чергою, і президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що затримані найманці є «тільки першою групою зі 180 чи 200 осіб, які планували до перекидання в Білорусь». «Я дивлюся, примовкли і наші старші брати. Уже не кричать, що вони посилали цих хлопців в Стамбул. Ніякого Стамбула не було і бути не могло, як виявила перевірка. Ясно, що у цієї групи були інші цілі. І завдання слідства – з'ясувати ці цілі», – цитує слова білоруського президента інформаційний портал TUT.by.