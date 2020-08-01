Каліграфія письма

Photos by Bola Okoya / Lewis Center for the Arts © 2019 The Trustees of Princeton University
доведеться із власного дому
перенести як в реченні кому
–рукописні початки зими
хоча серпень пахтить медами
і пожовклих яблук медалі
дзеленчать – як мої вітряки
рис паперу – формат А4
каліграфія там – тири-мири:
недописаних віршів шовки
бумазейні початки прозові
перкалеві листи прозорі
–як тремтіння моєї руки
назбиралось в пачках паперу
підпираю найменшою двері
інші – вздовж річок і століть
прилетіла до нас помічниця
заховалася за побічницю
і незримо і грізно дзижчить
шлях письма до чистописання
до Зизанієвого друкування
до причастій предлогів імен
переписаних контурів літер
з порошком розітертого світла
і потьоків чорнильних знамен
в тих пачках які прибираю
переношу з дому – втрачаю
у словах з піску і дощу
я змагався зі снігом паперу
вибирав щонайтонші пера
дослухавсь до скрипіння й плачу
додивлявся немов першокласник
до шовкових матерій й атлáсних
строгих ліній укладених в ряд
до складів у словах рівномірних
проживаючи як затвірник
–як самітник і каліграф
але в тих рукописних списках
і васѝльки цвітуть – й василіски
яструбині й лисичі плачі
океан перламутровий в серпні
вітряки і завіси на двері
і вітрило пошите з парчі
01.08.2020