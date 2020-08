Каліграфія письма

Photos by Bola Okoya / Lewis Center for the Arts © 2019 The Trustees of Princeton University

доведеться із власного дому

перенести як в реченні кому

–рукописні початки зими

хоча серпень пахтить медами

і пожовклих яблук медалі

дзеленчать – як мої вітряки

рис паперу – формат А4

каліграфія там – тири-мири:

недописаних віршів шовки

бумазейні початки прозові

перкалеві листи прозорі

–як тремтіння моєї руки

назбиралось в пачках паперу

підпираю найменшою двері

інші – вздовж річок і століть

прилетіла до нас помічниця

заховалася за побічницю

і незримо і грізно дзижчить

шлях письма до чистописання

до Зизанієвого друкування

до причастій предлогів імен

переписаних контурів літер

з порошком розітертого світла

і потьоків чорнильних знамен

в тих пачках які прибираю

переношу з дому – втрачаю

у словах з піску і дощу

я змагався зі снігом паперу

вибирав щонайтонші пера

дослухавсь до скрипіння й плачу

додивлявся немов першокласник

до шовкових матерій й атлáсних

строгих ліній укладених в ряд

до складів у словах рівномірних

проживаючи як затвірник

–як самітник і каліграф

але в тих рукописних списках

і васѝльки цвітуть – й василіски

яструбині й лисичі плачі

океан перламутровий в серпні

вітряки і завіси на двері

і вітрило пошите з парчі