Каліграфія письма

Василь МАХНО


Photos by Bola Okoya / Lewis Center for the Arts © 2019 The Trustees of Princeton University

 

доведеться із власного дому

перенести як в реченні кому

–рукописні початки зими

хоча серпень пахтить медами

і пожовклих яблук медалі

дзеленчать – як мої вітряки

 

рис паперу – формат А4

каліграфія там – тири-мири:

недописаних віршів шовки

бумазейні початки прозові

перкалеві листи прозорі

–як тремтіння моєї руки

 

назбиралось в пачках паперу

підпираю найменшою двері

інші – вздовж річок і століть

прилетіла до нас помічниця

заховалася за побічницю

і незримо і грізно дзижчить

 

шлях письма до чистописання

до Зизанієвого друкування

до причастій предлогів імен

переписаних контурів літер

з порошком розітертого світла

і потьоків чорнильних знамен

 

в тих пачках які прибираю

переношу з дому – втрачаю

у словах з піску і дощу

я змагався зі снігом паперу

вибирав щонайтонші пера

дослухавсь до скрипіння й плачу

 

додивлявся немов першокласник

до шовкових матерій й атлáсних

строгих ліній укладених в ряд

до складів у словах рівномірних

проживаючи як затвірник

–як самітник і каліграф

 

але в тих рукописних списках

і васѝльки цвітуть – й василіски

яструбині й лисичі плачі

океан перламутровий в серпні

вітряки  і завіси на двері

і вітрило пошите з парчі

 

 

 

01.08.2020

До теми

Американський ляпас для Меркель
Максим МУЛЯР
Америка виводить велику частину свого військового контингенту з Німеччини. Чи потраплять вивільнені американські вояки до Польщі, як це обіцяв Трамп? Дуже сумнівно.
31.07.20 | | У світі
Кривава здобич любові
Уляна Галич
Однією з численних і безсумнівних чеснот «Розарію» є потужна й оригінальна образна система, неймовірні метафори, якими буквально пронизана тканина збірки. Малігон – майстриня образів, вона творить їх буквально з повітря, бере із тонких енергетичних сфер, вишкрябує із власного нутра, віднаходить в кишенях і старих заплічниках, поміж забутих паперів та листів.
30.07.20 | | Штука
Вовча яма на майбутнє
Тарас Прохасько
Радянське, совєтське ні тоді, ні тепер не здавалося мені якоюсь особливою позанаціональною формацією. Радянське було російським
30.07.20 | | Дискурси
Що визначає щасливі стосунки
П’ять суб’єктивних чинників відіграють особливо важливу роль.
29.07.20 | | Наука
Смертельний перстень
Юрій Винничук
Про Полтву та смертельний перстень, про вбивство капраля та куликівських шевців, а також про львівського комісара поліції Германа Фінкельштейна та пачкаря і конфідента.
29.07.20 | | Дискурси
Про соціальні питання
Пастирське послання Митрополита Андрея до духовенства
У непростих умовах сьогодення, де навіть не всюди в Україні панує українська мова, пропонуємо адаптацію послання сучасною мовою
29.07.20 | | Минуле
Султан
Андрій ЛЮБКА
Ая-Софія переживе і нас, і Ердогана, і цю нову хвилю імперської ісламізації, і, я впевнений, перетворення знову в музей, а потім і в християнський храм
28.07.20 | | Дискурси
ПізнайЗрозумійЗбережи
Олеся Семчишин-Гузнер
Розмова про історію вивчення музейного і позамузейного малярського доробку Модеста Сосенка, етапи проєкту «ПізнайЗрозумійЗбережи», фотофіксацію, наклади видань, їхнє поширення, сайт-візитівку і виставку в Національному музеї у Львові ім. Андрея Шептицького.
28.07.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.