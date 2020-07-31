Україну поділили на карантині зони; у червоній – Тернопіль, Луцьк, Кіцмань.

В Україні встановили нові рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19. До "червоної зони" увійшли міста Луцьк та Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно закінчилося чергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Було встановлено нові рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", – написав Немчінов.

"Помаранчевий" рівень – міста Івано-Франківськ, Львів, Бережани Тернопільської області, Луцький та Любешівський райони Волинської області, Тисменицький район Івано-Франківської області, Миколаївський, Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області, Бучацький район Тернопільської області.

"Жовтий": міста Вінниця та Могилів-Подільський, Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський та Тульчинський райони Вінницької області, місто Нововолинськ, Горохівський, Ківерцівський, Локачинський, Маневицький та Турійський райони Волинської області, міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Любарський, Пулинський, Романівський та Черняхівський райони Житомирської області, міста Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області, місто Яремче, Богородчанський, Городенківський, Косівський та Надвірнянський райони Івано-Франківської області, Жовківський, Яворівський та Кам'янка-Бузький райони Львівської області, Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області, Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

Рішення почне працювати з 3 серпня.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій зустрічатиметься щотижнево.

Для визначення зон враховують чотири показники, повідомило видання "Українська правда" з полкиком на міністра охорони здоров'я Максима Степанова: завантаженість ліжок у лікарнях, середня кількість тестувань у регіоні, виявлення нових випадків та динаміка зростання нових випадків інфікування.

У "зеленій зоні" діятимуть правила, встановлені по всій країні – носіння маски у громадських місцях, соціальна дистанція, використання антисептика; проведення масових заходів з не більше як 1 особою на 5 кв. м.; заповненість кінотеатрів і театрів не більше, ніж на 50%; перевезення пасажирів у громадському транспорті лише на сидячих місцях.

У "жовтій зоні" до попередніх обмежень додадуться обмеження на відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди літнього віку.

"Помаранчева зона" – обмеження діяльності розважальних закладів і закладів харчування у нічний час, діяльності спортзалів, фітнес-залів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а також обмеження для масових заходів – 1 людина на 20 кв м і не більше 100 осіб.

"Червона зона" – це заборона роботи громадського транспорту, відвідування закладів освіти, закриття ресторанів, ТРЦ тощо.

Зі слів Степанова, перехід у ту чи іншу зону визначатимуть з огляду на те, чи перевищення показників триває п'ять днів поспіль.