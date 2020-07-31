ДБР припинило "церковну" справу проти Порошенка.

Державне бюро розслідувань закрило кримінальне провадження про неправомірність реєстрації Православної Церкви України та ліквідацію Української православної Церкви Київського патріархату – так звану "справу про Томос", у котрій фіґурував Петро Порошенко.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці ДБР.

"Після проведення досудового розслідування, оцінки всіх можливих фактів й проведення всіх необхідних розшукових дій ця справа наразі закрита. Слідчі не встановили ознак кримінального правопорушення, яке підпадає під статтю 161 КК України, а саме порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань", – повідомив в.о. директора ДБР Олександр Соколов.

Очільник бюро додав, що ДБР не ставило під сумнів питання отримання Україною Томосу про автокефалію. "Вказане провадження було відкрито за заявою вірян цієї громади і порушувало питання, що вони позбавлені можливості вільного користування храмами цієї громади", – зазначив він.

Соколов додав, що скасування реєстрації УПЦ КП мусить розглядатися у рамках адміністративного або цивільного судочинства.

"ДБР діє виключно в межах чинного законодавства і не втручається у питання релігії", – резюмував він.

У червні Державне бюро розслідувань повідомило: слідчі здійснюють досудове розслідування у справі щодо можливих незаконних дій вищих посадовців, які вчинили дії, спрямовані на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні Православної Церкви України.

Петро Порошенко заявив на мітинґу перед судом, що переслідування за Томос – то визнання його досягнень. "За ґрати Порошенка за це!” – зі сарказмом прокоментував екс-Президент.