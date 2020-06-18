ДБР підтвердило: Проти Порошенка завели справу через Томос.

 

Державне бюро розслідувань підтвердило здійснення досудового розслідування у справі щодо можливих незаконних дій вищих посадовців, які вчинили дії, спрямовані на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні Православної Церкви України.

 

Про це у коментарі інформаційній аґенції "Укрінформ" сказав представник пресслужби ДБР Максим Білоусенко. Раніше в четвер колишній Президент України Петро Порошенко заявив на мітинґу перед Печерським судом у Києві, що силовики відкрили проти нього ще одне провадження – щодо отримання Томосу.

 

 

У ДБР стверджують, що справу відкрито ще восени минулого року. А заявником виступила УПЦ КП, котра гнівається, що Порошенко позбавив її статусу патріархії. 

 

“6 листопада 2019 року СБУ розпочато розслідування за заявою прихожан Київського Патріархату УПЦ на незаконні дії ряду вищих посадових осіб, які вчинили дії, спрямовані на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ. Надалі СБУ справу передано для розслідування в ДБР. Слідство у справі проводиться”, – сказав Білоусенко.

 

Виступаючи перед мітинґом біля суду в четвер, Петро Порошенко сказав: "Виявляється, проти мене порушили ще одну справу. Називається вона, дослівно цитую, “за розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання Томосу і створення Православної церкви України”. За ґрати Порошенка за це”, – зі сарказмом додав експрезидент. За його словами, сісти за грати через створення Православної церкви України, це найбільша для нього нагорода.

 

 

18.06.2020

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