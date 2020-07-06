У тернопільському дитсадку виявили коронавірус у 5 дітей.



Дитячий садок №6 у Тернополі тимчасово призупиняє роботу через виявлені випадки коронавірусу в дітей, що відвідували заклад. Про це повідомила пресслужба Тернопільської міськради.

Фото: ternopilcity.gov.ua

Як уточнили в міськраді, п’ять лабораторно підтверджених випадків COVID-19 зафіксували в дітей однієї з груп дошкільного навчального закладу №6.

Відповідно до п. 6 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року №392, контактні особи пацієнтів з підтвердженими випадками COVID-19 перебувають на самоізоляції, за ними ведеться медичне спостереження. Відтак дитсадок закрили для організації заходів, спрямованих на профілактику захворюваності на коронавірус серед вихованців і працівників закладу.

Про дату відновлення роботи дошкільного закладу обіцяють повідомити додатково.

Це вже не перший випадок виявлення COVID-19 у дитсадках Тернополя. Нагадаємо, 22 червня призупинив діяльність дитячий садок №9 – COVID-19 підтвердили у працівника закладу. А від 10 до 22 червня не працював дитсадок №12, де захворіла на коронавірус одна з педагогів.

Загалом у Тернополі нині працює 36 дитячих садочків, які відвідують понад 3000 дітей. Середня наповнюваність кожної групи – близько 10 малюків.