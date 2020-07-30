МЗС України не виключає екстрадиції затриманих у Білорусі "вагнерівців".

 

Міністерство закордонних справ України висловило цілковиту підтримку суверенітету Білорусі на тлі затримання спецслужбами кількох десятків російських найманців. Михайлівська площа не виключає, що звернеться з проханням про екстрадицію до Мінська через причетність окремих бойовиків до бойових дій на Донбасі.

 

Про це йдеться в коментарі речниці МЗС Катерини Зеленко. 

 

 

"Ми уважно слідкуємо за ситуацією навколо затримання білоруськими правоохоронцями декількох десятків російських бойовиків. За повідомленнями ЗМІ, серед них є ті, хто воював проти України на Донбасі", – зазначила спікер зовнішньополітичного відомства.

 

"Україна давно попереджала, що учасники російських окупаційних сил та незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях на Сході України, використовуються в інших точках світу і становлять загрозу. Виявлення цих бойовиків в Білорусі підтверджує цей факт і свідчить, що вони можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі напередодні президентських виборів", – підкреслила Катерина Зеленко.

 

МЗС України наголосило, що Україна розвиває добросусідські відносини з сусідньою Білоруссю, всебічно підтримує її суверенітет і незалежність.

 

"Питання щодо можливої екстрадиції чи інших правових дій будуть вирішуватися відповідними правоохоронними та спеціальними органами", – резюмували у міністерстві.

 

Напередодні співробітники правоохоронних органів Білорусі затримали під Мінськом 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії (ПВК). Згодом виявилося, вони належать до ПВК «Ваґнера», відомої участі в бойових діях у Сирії та в Україні.

 

 

Як розповіли джерела БЕЛТА в правоохоронних органах Білорусі, було отримано інформацію про прибуття до країни понад 200 бойовиків з Росії "для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії". Росіяни прибули до Мінська вночі на 25 липня.

 

Приїжджі звернули на себе увагу нехарактерною для російських туристів поведінкою і одноманітним одягом в стилі мілітарі. Підозру викликало й те, що вони не вживали алкогольних напоїв, не відвідували розважальних закладів, трималися відособлено, намагаючись не привертати до себе уваги.

 

Затримання 32-х російських найманців здійснила групи «А» КДБ Білорусі за підтримки ЗМОП ГУВС Мінміськвиконкому.

 

Ще одного російського диверсанта затримали на півдні країни.

 

Ще раніше білоруський лідер Олександр Лукашенко застерігав, що в країні «хочуть влаштувати революцію». Він також скаржився на іноземне втручання в передвиборчу кампанію з боку іноземних «лялькарів». Можна було зрозуміти, що на увазі він мав Росію, яка прагне мати поступливішого керівника Білорусі. Очевидно, що спецслужби Білорусі інформували Лукашенка про небезпеку, оскільки він превентивно відвідав 5-у окрему бригаду спеціального призначення в Мар'їній Гірці і батальйон спецназу (в/ч 3214 внутрішніх військ МВС), де зустрівся з керівництвом та особовим складом відомств системи забезпечення національної безпеки.

 

 Президентські вибори в Білорусі відбудуться 9 серпня.

 

«Вагнер» — приватна військова компанія, командиром якої є Дмитро Уткін. ПВК пов'язують з бізнесменом Євґєнієм Прігожиним, який, як вважається, входить в близьке оточення Путіна, яку він використовує як елемент гібридної війни Росії в інших країнах. За даними медіа, в різний час найманці «Вагнера» воювали в Донбасі, Сирії та Лівії.

 

30.07.2020

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