Галицькі хроніки COVID-19: 30 липня.

Станом на 09:00 30 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 16 747 хворих на COVID-19. За минулу добу – 305 нових випадків: 104 – на Івано-Франківщині, 131 – на Львівщині (проведено 1134​ ПЛР-дослідження) та 70 – на Тернопіллі (проведено 680 ​досліджень методом ПЛР).



За минулу добу підтверджено 6 смертей унаслідок коронавірусної інфекції, усі – на Львівщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини тримається на рівні 2,6%.

За весь час пандемії у трьох областях одужало 5596 хворих на COVID-19. За минулу добу – 136 осіб: 71 – на Львівщині, 13 – на Тернопіллі та 52 – на Івано-Франківщині.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 липня (09:00): 2922 випадки, 70 нових

(за інформацією ДУ Тернопільський ОЛЦ, за добу виявлено 69 нових випадків)

м. Тернопіль – 18 осіб

Бережанський район – 5 осіб

Козівський район – 2 особи

Гусятинський район – 3 особи

Бучацький район – 6 осіб

Тернопільський район – 3 особи

Теребовлянський район – 1 особа

Збаразький район – 3 особи

Підгаєцький район – 1 особа

Підволочиський район – 6 осіб

Заліщицький район – 1 особа

Зборівський район – 1 особа

Монастириський район – 5 осіб

Чортківський район – 13 осіб

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 липня (09:00): 9379 випадків, 131 новий

м. Львів – 73 особи

Городоцький район – 7 осіб

Дрогобицький район – 7 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 2 особи

Золочівський район – 3 особи

Кам'янка-Бузький район – 6 осіб

Миколаївський район – 3 особи

Мостиський район – 2 особи

Перемишлянський район – 5 осіб

Пустомитівський район – 8 осіб

Самбірський район – 5 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 1 особа

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 3 особи

Яворівський район – 3 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 липня (09:00): 4446 випадків, 104 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.