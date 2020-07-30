Галицькі хроніки COVID-19: 30 липня.

Станом на 09:00 30 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 16 747 хворих на COVID-19. За минулу добу – 305 нових випадків: 104 – на Івано-Франківщині, 131 – на Львівщині (проведено 1134 ПЛР-дослідження) та 70 – на Тернопіллі (проведено 680 досліджень методом ПЛР).
За минулу добу підтверджено 6 смертей унаслідок коронавірусної інфекції, усі – на Львівщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини тримається на рівні 2,6%.
За весь час пандемії у трьох областях одужало 5596 хворих на COVID-19. За минулу добу – 136 осіб: 71 – на Львівщині, 13 – на Тернопіллі та 52 – на Івано-Франківщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 липня (09:00): 2922 випадки, 70 нових
(за інформацією ДУ Тернопільський ОЛЦ, за добу виявлено 69 нових випадків)
м. Тернопіль – 18 осіб
Бережанський район – 5 осіб
Козівський район – 2 особи
Гусятинський район – 3 особи
Бучацький район – 6 осіб
Тернопільський район – 3 особи
Теребовлянський район – 1 особа
Збаразький район – 3 особи
Підгаєцький район – 1 особа
Підволочиський район – 6 осіб
Заліщицький район – 1 особа
Зборівський район – 1 особа
Монастириський район – 5 осіб
Чортківський район – 13 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 липня (09:00): 9379 випадків, 131 новий
м. Львів – 73 особи
Городоцький район – 7 осіб
Дрогобицький район – 7 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 2 особи
Золочівський район – 3 особи
Кам'янка-Бузький район – 6 осіб
Миколаївський район – 3 особи
Мостиський район – 2 особи
Перемишлянський район – 5 осіб
Пустомитівський район – 8 осіб
Самбірський район – 5 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 1 особа
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 3 особи
Яворівський район – 3 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 липня (09:00): 4446 випадків, 104 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.30.07.2020