Кремль провадить дезінформаційну кампанію про коронавірус через англомовні сайти.

Через них Москва намагається нав’язати конспірологічні теорії, зокрема, про створення вірусу в американській військовій лабораторії.

 

 

Кремль проводить кампанію з дезінформації про пандемію коронавіруса через кілька англомовних сайтів. Всі вони пов’язані з колишніми співробітниками російської військової розвідки. Про це подає в своєму свіжому матеріалі газета The New York Times з покликом на звіт американської розвідки й на неназваних американських офіційних осіб.

 

Згідно зі звітом, Головне управління Генштабу ЗС Росії використовувало зі зазначеною метою, щонайменше, три сайти – InfoRos.ru, Infobrics.org і OneWorld.press. На них було опубліковано понад півтори сотні статей, в яких пропагуються конспірологічні теорії, зокрема, китайські твердження про те, що коронавірус був створений як біологічна зброя в американській військовій лабораторії. Про це йдеться в статті під назвою «Пекін вважає COVID-19 біологічним зброєю» (Beijing believes COVID-19 is a biological weapon).

 

Увагу американських офіційних осіб привернула також стаття «США використовують пандемію, щоб нав'язати своє бачення світового порядку» (US using pandemic to impose its vision of world order). У ній процитовано заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що США через коронавірус нагнітають конфронтацію в світі.

 

За словами джерел The New York Times, ці сайти діють за схемою, схожою на відмиванням грошей. Їхні статті, написані гарною англійською мовою і відображають проросійську точку зору. Тексти поширюються іншими сайтами, щоб приховати первинне джерело інформації і підвищити довіру до неї.

 

У звіті американської розвідки, який цитує газета, згадуються імена Дениса Тюріна і Олександра Старунського. Раніше вони обіймали керівні посади в агентстві InfoRos. Видання називає їх колишніми співробітниками російської військової розвідки і стверджує, що вони досі підтримують зв'язки відомством.

29.07.2020

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