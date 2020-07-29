Nord Stream 2 AG оскаржив рішення Суду ЄУ щодо Газової директиви.

Оператор «Північного потоку – 2» вважає вимогу про поділ компаній-постачальників газу і операторів газогонів «незаконною дискримінацією».

 

   

Суперечка між оператором будівництва газогону «Північний потік – 2» – компанією Nord Stream 2 AG – та Європейською Унією вийшла на нове коло. Контрольований РАТ «Газпром» (а отже, Кремлем) оператор у вівторок, 28 липня, подав до Європейського суду апеляцію на рішення Суду загальної юрисдикції ЄУ, який відмовив компанії в розгляді її позову проти дії норм Газової директиви Євроунії щодо газогону. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на прес-службу оператора.

 

Нагадаємо, що 25 липня 2019 року компанія Nord Stream 2 AG скерувала до Суду загальної юрисдикції ЄУ позов про скасування директиви ЄУ 2019/692, яка вносить поправку в Газову директиву Євроунії, норми якої вимагають поділу компаній, що постачають газ, і компаній, які його транспортують. У випадку ж «Північного потоку – 2» постачання й транспортування належить «Газпрому». «Ця директива є порушенням правових принципів ЄУ про рівне ставлення й пропорційність», – вказав тоді позивач. Проте 20 травня 2020 року Суд ЄУ відмовив компанії Nord Stream 2 AG в розгляді цього позову.

 

Коментуючи цю відмову, представники компанії Nord Stream 2 AG підкреслили, що позов був відхилений з процесуальних міркувань, а не по суті. «Компанія Nord Stream 2 AG не поділяє арґументації суду, яка стосується процесуальних питань, і, як і раніше, переконана, що поправки до Газової директиви є незаконною дискримінацією», – вказали в компанії.

 

Нагадаємо, що Газова директива Євроунії 2019/692 (частина Третього енергопакету) набула чинності 23 травня 2019 року. Вона поширює правила ринку ЄУ на газогони з третіх країн і зобов'язує операторів трубопроводів провести виділення на рівні власності операцій з транспортування і впровадити недискримінаційну систему доступу третіх постачальників до систем передачі та розподілу на основі відкрито опублікованих тарифів.

 

Для проєкту «Північний потік – 2» це означає конкретно, що оператором газогону повинна виступати незалежна від «Газпрому» компанія, а 50% потужності труби потрібно зарезервувати під прокачування газу від інших постачальників.

 

15 травня Федеральне агентство мереж (Bundesnetzagentur) Німеччини відмовило компанії Nord Stream 2 AG у звільненні від дотримання нових норм Газової директиви Євроунії. Відтак «Північний потік – 2» після введення в експлуатацію підпорядковуватиметься німецькому законодавству і європейським нормам анбандлінґу, доступу до газогону і регулювання тарифів.

29.07.2020

До теми

Мозок у жінки і чоловіка відрізняється
Об’єм сірої речовини та генетична експресія відрізняються залежно від статі.
27.07.20 | | Наука
Експериментальний метод діагностики раку
Вчені створили метод діагностики кількох поширених типів раку на основі аналізу крові, які вказують на онкологію ще за чотири роки до появи перших симптомів.
26.07.20 | | Наука
Чи коронавірус став заразнішим
З'явилося дослідження, яке доводить, що вірус SARS-CoV-2 завдяки одній мутації став ще заразнішим. Не всі науковці, однак, із цим погоджуються.
25.07.20 | | Наука
«Cosmo’s Factory» Кріденсів – 50 років
Ілько ЛЕМКО
25 липня 1970 року вийшов у світ п’ятий і найуспішніший альбом Creedence Clearwater Revival «Cosmo’s Factory». Це був апогей комерційного успіху гурту
25.07.20 | | Минуле
Три варіації на тему Дерека Волкота
Василь МАХНО
зволоженим за ніч папером із зеленим ножем трави підходять хвилі під двері синусоїдами кривих
25.07.20 | | Дискурси
Пролітаючи над..: Замки над Збручем
Ігор МАРТИНІВ
Ріка Збруч сотні років була кордоном, що розділяв держави. На її берегах досі зберігся оборонний пояс із неприступних замків. Чергове відео Z із циклу "Пам'ятки Галичини"
25.07.20 | | Галичина
Карта світу Амеріго Веспуччі
У давньому описі подорожей науковці виявили найстарішу копію карти знаменитого мореплавця – їй понад 500 років.
24.07.20 | | Наука
Майбутнє журналістики
Політичний і комерційний тиск змусив американських журналістів переглянути цінність і значення об'єктивності
24.07.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.