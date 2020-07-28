Євросоюз засудив будівництво кораблів Росією в окупованій Керчі.

Закладення двох нових бойових кораблів на суднобудівному підприємстві у Керчі є ще одним фактом порушення Росією суверенітету та територіальної цілісності України та свідченням мілітаризації Криму Російською Федерацією.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, котру цитує аґенція "Укрінформ".

"Продовження зусиль Російської Федерації, які спрямовані на те, щоб підірвати суверенітет та територіальну цілісність України, які супроводжуються подальшими спробами насильницької інтеграції незаконно анексованого Криму і Севастополя до Росії, є порушенням міжнародного права. Нещодавня церемонія з нагоди закладення двох штурмових кораблів у Керчі є ще одним очевидним кроком у продовженні мілітаризації півострова, що має суттєвий негативний вплив на регіональну безпеку у Чорному морі", – йдеться у документі.

У заяві речника підкреслено, що ще однією причиною для занепокоєння для Євросоюзу є обмеження свободи руху для громадян України до Криму та у зворотному напрямку.

"Доступ до материкової України та право на повернення до місця проживання має бути забезпеченим безумовно та не має потребувати наявності російських паспортів. Європейський Союз далі очікуватиме, що Росія припинить всі порушення міжнародного законодавства на Кримському півострові. Європейський Союз є непохитним у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – йдеться у заяві Євросоюзу.

20 липня на заводі "Залів" у місті Керч на окупованому Росією Кримському півострові відбулася церемонія закладення корпусів двох десантних кораблів-вертольотоносців. Церемонія відбулася за участі президента РФ Владіміра Путіна, який пообіцяв нові військові замовлення для оборонних підприємств окупованого Криму.

Москва називає ці два кораблі російськими аналогами французьких "Містралів".