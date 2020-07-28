Турецьких комуністів у Німеччині засудили до в’язниці.

Їх звинуватили в терористичних діях.

Вищий земельний суд в Мюнхені у вівторок, 28 липня, оголосив вироки десятьом членам Турецької марксистсько-ленінської комуністичної партії, визнаної в Туреччині терористичною організацією. Про це повідомив німецький телеканал ARD. Головного фігуранта Мюслюма Е. (Müslüm E.) суд визнав винним в керівництві осередком терористичної організації за кордоном і засудив його до шести років і шести місяців позбавлення волі. Терміни для решти дев’яти обвинувачених коливаються від двох років і дев’яти місяців до п’яти років.

Процес тривав більше як чотири роки. Дев’ять чоловіків і одна жінка турецького й курдського походження постали перед Баварським земельним судом ще в червні 2016 року.

Прихильники обвинувачених неодноразово влаштовували акції протесту під будівлею суду. Протестувальники вимагали відпустити підсудних і заявляли, що німецька юстиція діє від імені президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердоґана.

За даними німецьких правоохоронних органів, засуджені турецькі комуністи-марксисти-ленінці причетні до неодноразових нападів в Туреччині зі застосуванням зброї та вибухівки, які призвели до людських жертв, зокрема й неповнолітніх. Підсудні не визнавали своєї провини, вони називали себе опозиціонерами і борцями за свободу.

У Туреччині ця партія була створена в 1970-х роках й практично від дня свого існування бореться проти тамтешньої держави, не гребуючи насильницькими діями. На її рахунку напади на турецькі установи та атентати проти посадових осіб. Їй закидають матеріальну шкоду, вбивства й поранення людей.

Німецьке Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини спостерігає за діяльністю партії, однак вона досі не заборонена у ФРН.