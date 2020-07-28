Нардеп "ОПЗЖ" заробив мільйон на схемі з закинутою ямою для жому.

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива у 2019 році отримав 1,2 мільйона гривень доходу від здачі в оренду жомової ями в Полтавській області. Насправді яма виявилася порослою бур’янами ділянкою без найменших ознак якоїсь діяльності навколо.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту журналістських розслідувань “Наші гроші з Денисом Бігусом”.

Жомові ями використовував цукровий завод, розташований неподалік, у місті Заводське Полтавської області. Жом – це відходи, котрі залишаються після обробки буряків; його використовують як корм для тварин. Наразі завод не працює. Водночас, Кивину яму площею майже 400 квадратних метрів разом з гаражем орендувала львівська фірма “Компанія “Сіквел”. Ця компанія фіґурує в одному з кримінальних проваджень; в ньому згадується про її фіктивність.

Власниця фірми “Компанія “Сіквел” Світлана Ставісюк відмовилась розповідати журналістам, чи справді її підприємство оплачувало 100 тис. грн на місяць за оренду цього об’єкта і навіщо фірмі зі Львова знадобилася яма в Полтавській області. “Це взагалі – комерційна таємниця”, – сказала Ставісюк.

Сам Ілля Кива в коментарі журналістам Bihus.Info сказав, що здачею ями в оренду займаються його юристи; надати коментарі по суті угоди він не може.



Згідно з даними реєстру нерухомості, в листопаді 2019 року яма за договором купівлі-продажу перейшла у власність Юлії Павелко, котра є співзасновницею ТОВ “Укрзв’язокмонтаж”. На цьому підприємстві Кива колись був директором та головним бухгалтером.

Втім, Кива заперечив продаж ями.

“Нічого за це не знаю. Я нікому її не продавав. Може, хтось рейдернув її? Ви не знаєте? В нашій державі все може бути. Нічого я не продавав”, – виправдовується нардеп.