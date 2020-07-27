Галицькі хроніки COVID-19: 27 липня.

Станом на 09:00 27 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 15 849 хворих на COVID-19. За минулу добу – 267 нових випадків: 96 – на Івано-Франківщині, 120 – на Львівщині (проведено 378 ПЛР-дослідження) та 48 – на Тернопіллі (проведено 619 досліджень методом ПЛР).



За минулу добу підтверджено 7 смертей унаслідок коронавірусної інфекції, 5 – на Львівщині, 2 – на Івано-Франківщині. Летальність серед мешканців Галичини утримується на рівні 2,6%.



За весь час пандемії у трьох областях одужало 5266 хворих на COVID-19. За минулу добу – 154 особи: 125 – на Львівщині, 6 – на Тернопіллі та 23 – на Івано-Франківщині.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

27 липня (09:00): 2773 випадки, 48 нових

м. Тернопіль – 18 осіб

Бережанський район – 6 осіб

Монастириський район – 1 особа

Козівський район – 2 особи

Збаразький район – 4 особи

Гусятинський район – 7 осіб

Тернопільський район – 2 особи

Теребовлянський район – 4 особи

Шумський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

27 липня (09:00): 8952 випадки, 120 нових

м. Львів – 41 особа

Городоцький район – 2 особи

Дрогобицький район – 16 осіб

Жидачівський район – 14 осіб

Жовківський район – 9 осіб

Золочівський район – 2 особи

Кам'янка-Бузький район – 10 осіб

Миколаївський район – 11 осіб

Пустомитівський район – 8 осіб

Старосамбірський район – 2 особи

Стрийський район – 2 особи

Яворівський район – 3 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

27 липня (09:00): 4121 випадок, 96 нових

Івано-Франківськ – 32 особи

Тисменицький район – 10 осіб

Надвірнянський район – 11 осіб

Косівський район – 7 осіб

Калуський район – 6 осіб

Долинський район – 2 особи

Тлумацький район – 3 особи

Галицький район – 7 осіб

Коломийський район – 5 осіб

Рожнятівський район – 3 особи

Богородчанський район – 3 особи

Городенківський район – 3 особи

Верховинський район – 3 особи

Рогатинський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.