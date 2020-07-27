Галицькі хроніки COVID-19: 27 липня.

Станом на 09:00 27 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 15 849 хворих на COVID-19. За минулу добу – 267 нових випадків: 96 – на Івано-Франківщині, 120 – на Львівщині (проведено 378 ПЛР-дослідження) та 48 – на Тернопіллі (проведено 619 досліджень методом ПЛР).
За минулу добу підтверджено 7 смертей унаслідок коронавірусної інфекції, 5 – на Львівщині, 2 – на Івано-Франківщині. Летальність серед мешканців Галичини утримується на рівні 2,6%.
За весь час пандемії у трьох областях одужало 5266 хворих на COVID-19. За минулу добу – 154 особи: 125 – на Львівщині, 6 – на Тернопіллі та 23 – на Івано-Франківщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 липня (09:00): 2773 випадки, 48 нових
м. Тернопіль – 18 осіб
Бережанський район – 6 осіб
Монастириський район – 1 особа
Козівський район – 2 особи
Збаразький район – 4 особи
Гусятинський район – 7 осіб
Тернопільський район – 2 особи
Теребовлянський район – 4 особи
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 липня (09:00): 8952 випадки, 120 нових
м. Львів – 41 особа
Городоцький район – 2 особи
Дрогобицький район – 16 осіб
Жидачівський район – 14 осіб
Жовківський район – 9 осіб
Золочівський район – 2 особи
Кам'янка-Бузький район – 10 осіб
Миколаївський район – 11 осіб
Пустомитівський район – 8 осіб
Старосамбірський район – 2 особи
Стрийський район – 2 особи
Яворівський район – 3 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 липня (09:00): 4121 випадок, 96 нових
Івано-Франківськ – 32 особи
Тисменицький район – 10 осіб
Надвірнянський район – 11 осіб
Косівський район – 7 осіб
Калуський район – 6 осіб
Долинський район – 2 особи
Тлумацький район – 3 особи
Галицький район – 7 осіб
Коломийський район – 5 осіб
Рожнятівський район – 3 особи
Богородчанський район – 3 особи
Городенківський район – 3 особи
Верховинський район – 3 особи
Рогатинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.27.07.2020