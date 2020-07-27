Початок продаж вакцини від коронавірусу в Італії анонсували на січень 2021 року.

 

 

 

Президент Irbm, італійського науково-дослідного інституту, що спеціалізується на біомедицині та органічній хімії, П'єро Ді Лоренцо в інтерв'ю в нинішньому числі "Libero" заявив, що до вересня планується завершити третій етап випробування вакцини AZD1222 і що у січні вакцина вже має з'явитися в італійських аптеках – за ціною два-три євро.

 

 

У третьому етапі клінічних тестів беруть участь близько десяти тисяч осіб у Великій Британії, до них долучать 30 тисяч в США, 5 тисяч – в Бразилії та 2і тисячі  – в Південній Африці.

 

Вакцина векторного типу AZD1222 (попередня назва була ChadOx1 nCoV-19) була розроблена в Дженнерівському інституті Оксфордського університету на основі ослабленого аденовірусу, який викликає застуду у шимпанзе, розглядається як одна з найбільш перспективних вакцин проти коронавірусу нового типу. Цей аденовірусний вектор, тобто механізм доставки вірусного матеріалу в клітини, був розроблений і наданий саме компанією Irbm. В аденовірус вбудовано для впізнавання імунною системою організму генетичний матеріал білка шипа SARS-CoV-2. В результаті в складі оболонок нешкідливих вірусів (їх, власне, називають "вектором", тобто транспортом для доставки в клітини) з'являються білки-антигени SARS-CoV-2. Потрапивши в організм разом з вакциною, генетично модифіковані допоміжні віруси провокують імунну відповідь на білки SARS-CoV-2 — тобто працюють приблизно як "живі" вірусні вакцини.

 

Британсько-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca почала вакцини. виробництво ще в квітні, а до теперішнього моменту забезпечила по всьому світу достатні виробничі потужності, щоб виготовити до червня наступного року 2 млрд доз вакцини.

 

Відповідно до попередніх домовленостей, вакцина спершу з'явиться в Італії та Великій Британії, потім у Нідерландах, Франції та Німеччині. США замовили 300 млн з початком поставок у жовтні. Великій Британії 30 млн обіцяно на вересень.

 

27.07.2020

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