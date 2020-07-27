Все трохи квазі

Питання «Що це було?» зараз регулярно виникає у свідомості розумних людей з великим життєвим досвідом. Найчастіше відповідь на нього – за межами цензурної лексики. Огляд подій тижня в Україні.

Терористи тижня

Після американської трагедії з вежами-близнюками на наших теренах з’явився анекдот про дельтаплан, що гепнувся об стіну «хрущовки» в Богом і людьми забутому спальному районі, і коментар з цього приводу двірника, свідка події: «Яка країна, такі і теракти». Бородатий фольклор у зв’язку з подіями в Луцьку та Полтаві знову актуальний.

Події в містах, відомих замком Любарта і пам’ятниками свині, в логіку тверезої людини ніяк не вкладаються. На Волині громадянин з наплічником і підозрою на психічну неадекватність захоплює автобус і оголошує вимоги, від яких би Усама Бін Ладен збожеволів, а Ганс Грубер викинувся б з вікна «Накатомі Плаза» без допомоги Джона МакКлейна. Добре, що Максим Кривош не дивився серіал «Чорне дзеркало», бо тоді його вимоги в контексті стосунків зі свинею обернулися б для Зеленського набагато більшими проблемами, ніж вихід в ефір з фразою «Всім дивитися фільм "Земляни"».

Сюжет полтавського безумства ще розвивається, але чим він може закінчитися, життєрадісно прогнозував радник глави МВС Михайло Апостол. Через два дні після того, як Роман Скрипник взяв у заручники поліцейського, а потім розчинився у лісосмузі, радник міністра заявив:

«Він вийде сам, він переосмислить, що нікуди не дінеться. Він буде як загнаний вовк там бігати, ну скільки він буде бігати. Або покінчить з життям... І я думаю, якщо у нього з психікою.., знаєте, сьогодні ми з весни раптово перейшли на літо – ускладнення у таких людей. У принципі, може і покінчити життя самогубством. Швидше за все, якщо він так боїться потрапити до в'язниці, а причина для цього була, то він може покінчити життя самогубством: втопитися, повіситися».



Оптимізм Апостола гідний уваги, але є велика підозра, якщо вже автовикрадачі ходять «на дєло» з гранатами РГД-5, то чи не почнуть безбілетники з’ясовувати стосунки з контролерами за допомогою «Джавелінів».





Перемовини тижня

Розмови з президентом РФ ні до чого доброго не приводять, але іноді з ним треба спілкуватися через необхідність виконання службових обов’язків. Остання телефонна бесіда Зеленського з Путіним була ініційована українською стороною, про що особливо активно наголошують російські джерела.

Офіс Президента України повідомляє: «Співрозмовники привітали досягнення домовленості щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, яке починається з 00:01 27 липня 2020 року, президент Російської Федерації підтримав цю домовленість. Лідери погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі».

Важко порахувати, скільки вже подібних «режимів припинення вогню» було, і всі вони закінчувалися загостренням ситуації на фронті. Проте цього разу не виключено, що росіяни змінять тактику і таки активні бойові дії призупинять, аби потім поставити вимогу – ми перестали стріляти, тепер ви мусити виконувати політичні моменти мінських домовленостей і, як колись було модно говорити, «услишать Донбас».

Натяком на такий варіант розвитку є офіційна інформація з сайту Офісу Зеленського: «Сторони також обговорили закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який перебуває на розгляді у політичній підгрупі ТКГ, та закон про децентралізацію, який передбачає зміни в Конституцію України».



Тариф тижня

Екологія з економікою часто не можуть знайти спільної мови не лише в українських реаліях. «Зелені тарифи» – це прогресивно і доцільно, але на вітчизняних чорноземах вони набули трохи паталогічних рис – вартість продукції з вітряків і сонячних батарей в нас на порядок вища за європейську.

Перейнявшись ситуацією, народні депутати на одинадцятому році існування «зелених тарифів» зібралися на позачергове засідання і прийняли закон про зниження відповідних ставок, за якими держава була зобов’язана викупати «зелену» енергетику. За законом, для сонячних електростанцій тариф знижено на 15%, для вітрових – на 7,5%.

Премєр-міністр Шмигаль вже порахував, що нововведення дасть сім мільярдів гривень економії щорічно, а за десять років «дозволить зменшити обсяг виплат «зеленої генерації» приблизно на два мільярди євро».

Тепер буде цікаво спостерігати, який хід у відповідь зробить найпотужніший гравець на ринку «зеленої енергетики» Рінат Ахметов і як це гикнеться споживачам.

Арешт тижня

З часів Рюрика, Синеуса і Трувора поява варягів супроводжувалася виникненням клопотів. В сучасній історії найголосніше з закордонних персон, що відзначилися в українській історії, заявив Міхеїл Саакашвілі, але не тільки цим діячем цікаві «варяги».

Колись легендарну структуру «Укравтодор» очолював громадянин Польщі Славомир Новак, якого позиціонували як спеціаліста, що зробить вітчизняний асфальт найасфальтнішим в світі. Після малорезультативної діяльності на схід від Шегинів Новак повернувся на історичну батьківщину, де був заарештований за отримання неправомірної вигоди. Паралельно НАБУ та САП спільно з Центральним антикорупційним бюро та Окружною прокуратурою Польщі в рамках розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства проводили обшуки в Києві, Львові та на території Польщі.

У НАБУ дослідили, що сума тендерів, яка відпрацьовується в рамках розслідування, становить 270 млн євро. Зважаючи на такі цифри, цікавіше буде сприйматися інформація про заплановане Президентом Зеленським масштабне будівництво доріг.