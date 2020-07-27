Ураган зніс частину Трампового муру на кордоні з Мексикою.

Це дало новий привід для насмішок з одного з найвідоміших проєктів глави Білого дому. Утім, лунали й заяви про фейковість цього повідомлення.

 

 

Ураган Hanna, який пройшовся минулими вихідними узбережжям Мексиканської затоки, зруйнував частину прикордонного паркану між США і Мексикою, відомого як «мур Трампа». Про це повідомило видання Mirror. Відео з обваленням частини муру з'явилося в неділю, 26 липня, на сторінках у Twitter мексиканських журналістів Ядіт Вальдес (Yadith Valdez) і Женаро Вільяміля (Jenaro Villamil). Ці кадри відразу ж набули шаленого поширення в мережі.

 

На відео видно людей, вбраних як будівельники, а на тлі – мур. Його частина обвалюється й це супроводжується гучним звуком. Мексиканські журналісти повідомили, що їхні відеоролики зняті на кордоні американського штату Техас і мексиканського штату Тамауліпас.

 

Поширене відео дало новий привід для насмішок з одного з найвідоміших проєктів Дональда Трампа на посаді президента США. Користувачі (як правило, прихильники демократів) почали висміювати саму ідею будівництва муру. На нього вже витрачено понад 11 мільярдів доларів, а загальна вартість проєкту може становити $21,6 млрд. Багато хто пригадав, що лише кілька тижнів тому Трамп нахвалявся, що його мур є «найпотужнішою і найнездоланнішою прикордонною перешкодою в світі».

 

Водночас інші користувачі (як правило, прихильники республіканців) поставили під сумнів обґрунтованість критики та правдивість повідомлення. Вони зазначали, що незрозуміло, коли і де було записане це відео. 

 

 

 

27.07.2020

До теми

Експериментальний метод діагностики раку
Вчені створили метод діагностики кількох поширених типів раку на основі аналізу крові, які вказують на онкологію ще за чотири роки до появи перших симптомів.
26.07.20 | | Наука
Чи коронавірус став заразнішим
З'явилося дослідження, яке доводить, що вірус SARS-CoV-2 завдяки одній мутації став ще заразнішим. Не всі науковці, однак, із цим погоджуються.
25.07.20 | | Наука
Три варіації на тему Дерека Волкота
Василь МАХНО
зволоженим за ніч папером із зеленим ножем трави підходять хвилі під двері синусоїдами кривих
25.07.20 | | Дискурси
Карта світу Амеріго Веспуччі
У давньому описі подорожей науковці виявили найстарішу копію карти знаменитого мореплавця – їй понад 500 років.
24.07.20 | | Наука
Майбутнє журналістики
Політичний і комерційний тиск змусив американських журналістів переглянути цінність і значення об'єктивності
24.07.20 | | Дискурси
“Мандрівник у темряві”[1]
Галина Петросаняк
Без сумніву, головна батьківщина Пауля Целана — німецька мова. А ботаніка — друга, дуже важлива вітчизна, котра, як і мова, була з ним усюди. Точніше — предмет ботаніки: дерева, квіти й трави.І крім Пауля Целана, у своїх піснях їх оспівав чисельний народ-невидимка — він тут і до, і після.
24.07.20 | | Штука
Точка контакту з містом
Володимир Полиняк
Для вуличного фотографа подорожувати важливо, бо це додаткове джерело натхнення. Це шанс розпалити жагу творчості новими яскравими кольорами, іншим світлом та обличчями. Якщо немає грошей для поїздки за кордон — вирушай в сусідні Бережани чи Кременець, там будеш частково почуватися туристом.
23.07.20 | | Штука
Над могилами самогубців
Юрій Винничук
Поет колись сказав, що в нас "самовбивць замало як на велику літературу". Не дамо принижувати нашу літературу! Було у нас тих самогубць доволі
22.07.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.