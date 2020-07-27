Ураган зніс частину Трампового муру на кордоні з Мексикою.

Це дало новий привід для насмішок з одного з найвідоміших проєктів глави Білого дому. Утім, лунали й заяви про фейковість цього повідомлення.

Ураган Hanna, який пройшовся минулими вихідними узбережжям Мексиканської затоки, зруйнував частину прикордонного паркану між США і Мексикою, відомого як «мур Трампа». Про це повідомило видання Mirror. Відео з обваленням частини муру з'явилося в неділю, 26 липня, на сторінках у Twitter мексиканських журналістів Ядіт Вальдес (Yadith Valdez) і Женаро Вільяміля (Jenaro Villamil). Ці кадри відразу ж набули шаленого поширення в мережі.

На відео видно людей, вбраних як будівельники, а на тлі – мур. Його частина обвалюється й це супроводжується гучним звуком. Мексиканські журналісти повідомили, що їхні відеоролики зняті на кордоні американського штату Техас і мексиканського штату Тамауліпас.

Поширене відео дало новий привід для насмішок з одного з найвідоміших проєктів Дональда Трампа на посаді президента США. Користувачі (як правило, прихильники демократів) почали висміювати саму ідею будівництва муру. На нього вже витрачено понад 11 мільярдів доларів, а загальна вартість проєкту може становити $21,6 млрд. Багато хто пригадав, що лише кілька тижнів тому Трамп нахвалявся, що його мур є «найпотужнішою і найнездоланнішою прикордонною перешкодою в світі».

Водночас інші користувачі (як правило, прихильники республіканців) поставили під сумнів обґрунтованість критики та правдивість повідомлення. Вони зазначали, що незрозуміло, коли і де було записане це відео.