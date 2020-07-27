Польща заявила про намір вийти зі Стамбульської конвенції.

Рада Європи висловила стурбованість такими планами поляків.

Марія Пейчіновіч-Буріч

Рада Європи стурбована заявами Польщі про евентуальний вихід з Конвенції РЄ про боротьбу з насильством щодо жінок (Стамбульська конвенція). Про це заявила в неділю, 26 липня, генеральна секретарка РЄ Марія Пейчіновіч-Буріч (Marija Pejčinović Burić). Вона назвала цей крок «вельми сумним» і «величезним відступом назад» в питанні захисту жінок.

«Стамбульська конвенція є ключовим міжнародним договором Ради Європи щодо протидії насильству над жінками та насильству в родині – і це єдина його мета. У разі будь-яких непорозумінь щодо конвенції ми готові пояснити їх у конструктивному діалозі», – заявила пані Пейчіновіч-Буріч, чиї слова цитує польський телеканал TVN24.

На виході зі Стамбульської конвенції наполягає проурядова консервативна партія «Право і Справедливість». Міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро (Zbigniew Ziobro), котрий назвав Конвенцію «феміністським творінням для виправдання гомосексуальної ідеології», вже оголосив, що запустить відповідний процес 27 липня. Зьобро повідомив, що звернеться до Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики з проханням щодо формальних кроків у справі виходу Польщі зі Стамбульської конвенції. За словами Збіґнєва Зьобра, деякі її положення мають ідеологічний характер і суперечать цінностям країни. «Тут є висновки, що біологія не визначає того, чи хтось є жінкою, чи чоловіком, а стать є питанням суспільно-культурного вибору, який може зробити кожен. Із цим ідеологічним визначенням пов’язаний обов’язок зміни способу навчання дітей в школах, а також – на позашкільних заняттях, в галузі формування у молодого покоління поляків фальшивих, на наше переконання, поглядів», – зазначив польський міністр.

Деякі опозиційні партії в Сеймі Польщі виступили проти виходу країни з Конвенції. Зокрема, генеральний секретар Демократичної лівиці Кшиштоф Ґавковський заявив: «Ми оголошуємо пакт про збереження Стамбульської конвенції. Ми би дуже хотіли, щоби першим підписантом цього пакту був президент Польщі Анджей Дуда, котрий у передвиборчій кампанії двічі наголошував на тому, що захищатиме жертв і ніколи не буде заперечувати права, що дає такі гарантії. Таке право гарантує Конвенція про запобігання насильству, Стамбульська конвенція».

Віцемаршалек Сенату від Демократичної лівиці Ґабріела Моравська-Станецька (Gabriela Morawska-Stanecka) запевнила, що їхня політична сила використає всі методи політичного і суспільного тиску, аби затримати вихід Польщі зі Стамбульської конвенції. «ПіС вже давно воює з жінками, про що свідчать, серед інших, спроби посилити закони про аборти, що викликало рішучий спротив жінок і вивело їх на вулицю. Денонсація Стамбульської конвенції є частиною цієї війни» – наголосила пані Моравська-Станецька.

Конвенція Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством була схвалена в Стамбулі усіма 47 країнами-членами Ради Європи 11 травня 2011-го. При цьому ратифікували і підписали документ поки що лише 34 держави, ще 11 підписали, але не ратифікували. У Конвенції сформульовані мінімальні стандарти запобігання насильству, забезпечення захисту і кримінального переслідування. Країни, що ратифікували цю угоду, зобов'язані захищати і підтримувати постраждалих від таких видів насильства.

Польща підписала Конвенцію 2012 року і ратифікувала її 2015 року. Тоді при владі перебула ліберальна Громадянська платформа.