Громадянська коаліція зберігає лідерські позиції на електоральному полі Польщі.

Свіжа соціологія засвідчує, що правляча ГК випереджає опозиційну ПіС майже на вісім відсотків.

Якби вибори до Сейму відбулися цього тижня, Громадянська коаліція (ГК) випередила б «Право і справедливість» зі значним відривом. Про це повідомило Polskie Radio24. Це засвідчують результати свіжого опитуванням громадської думки.

Опитування, проведені демоскопічним центром Opinia24 для телеканалу TVN24, показують, що ГК користується підтримкою 34,8% виборців. Це на 3,5 відсоткових пункти більше, ніж у попередньому опитуванні, проведеному в лютому.

На другому місці – партія «Право і справедливість». 27% респондентів заявили про готовність проголосувати за партію Ярослава Качинського. Це означає зниження підтримки на 3,4 відсоткових пункти.

«Майже 8 пунктів переваги. Я люблю вас, хлопці!» – прокоментував результати опитування прем'єрміністр Дональд Туск на порталі X.

П'єдестал трійки лідерів замикає павопопулістська, євроскептична та проросійська партія «Конфедерація», підтримку якій висловили 18,5 відсотка респондентів (зростання на 1,8 відсоткових пункти).

Виборчий поріг не подолала б коаліція «Польща 2050» та PSL – «Третій шлях», яку підтримали 7,1% респондентів. Це на 1,8 відсоткових пункти менше, ніж під час попереднього опитування. Не пройшла б до Сейму і партія «Нова лівиця», яка отримала 4,6% підтримки в опитуванні (падіння на 0,7 відсоткових пункти). Ще меншу суспільну підтримку здобула партія «Разом». Готовність проголосувати за формування Адріана Зандберґа (Adrian Zandberg) задекларували 2,4% (зниження на 0,7 відсоткового пункту).

За даними соціологів, 4,9% респондентів висловили невпевненість щодо рішення, яке вони ухвалять біля виборчої урни. Опитування також показує, що якби парламентські вибори відбувалися в останню неділю березня, то електоральна фреквенція становила б 83%, принаймні, так вважають респонденти.

Опитування проводилося з 17 до 21 березня за репрезентативною вибіркою в тисячу осіб. Використовувався метод комп'ютерного телефонного інтерв'ю (CATI).