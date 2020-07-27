Путін висловив Зеленському вимоги до Конституції перед початком "повного перемир'я".

Президент України Володимир Зеленський відбув телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним. Переговори відбулися у неділю, за пів дня до початку нового всеосяжного режиму припинення вогню.

Про це повідомляють пресові служби президентів України та Росії. Щоправда, обидва офіси подають різні перекази переговорів.

Як інформує Офіс Президента України, Зеленський порушив питання безпеки на Донбасі. Співрозмовники привітали досягнення домовленості "щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню". "Президент Російської Федерації підтримав цю домовленість. Лідери погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі", – зазначили на Банковій.

Президенти двох країн обговорили деталі взаємодії щодо розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ на лінії дотику (Зеленський уникає словосполучення "лінія розмежування", – Z), діяльності СММ ОБСЄ, а також забезпечення доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб.

Зеленський закликав звільнити кримського татарина Руслана Сулейманова у зв’язку з трагічною загибеллю його трирічного сина. Наголосив на потребі нових практичних кроків у питанні звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Російській Федерації.

При тім Банкова відкрито визнала, що Зеленський і Путін обговорювали конституційні зміни щодо "особливого статусу", хоча раніше керівник держави стверджував, що це питання належатиме до внутрішньоукраїнської дискусії.

"Сторони також обговорили закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який перебуває на розгляді у політичній підгрупі ТКГ, та закон про децентралізацію, який передбачає зміни в Конституції України", – переказали в ОП.

На сайті президента Росії виклали новину з інакшими акцентами. У публікації Кремля, зокрема, взагалі не згадується проблема звільнення поневолених.

Кремль звітує про детальне обговореня "різних аспектів врегулювання внутрішньоукраїнської кризи" і "необхідність підвищення ефективності переговорних зусиль" в рамках мінської групи.

Путін негативно охарактеризував постанову про проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня: на його думку, відмова призначити офіційне голосування на Донбачі "суперечить мінським угодам" і "ставить під загрозу врегулювання конфлікту".

"Окрім того, висловлена серйозна занепокоєність у зв'язку з нещодавніми заявами високопоставлених офіційних осіб України про неприйнятність низки положень "Комплексу заходів [щодо виконання мінських домовленостей]" та необхідності його перегляду", – додавши, що позиція Зеленського про безальтернативність мінських домовленостей "має віднайти своє підтвердження в реальних діях".