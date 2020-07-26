Галицькі хроніки COVID-19: 26 липня.

Станом на 09:00 26 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 15 582 хворих на COVID-19. За минулу добу – 271 новий випадок: 88 – на Івано-Франківщині, 130 – на Львівщині (проведено 761 ПЛР-дослідження) та 53 – на Тернопіллі (проведено 265 досліджень методом ПЛР).
За минулу добу підтверджено 6 смертей унаслідок коронавірусної інфекції, усі – на Львівщині.
За весь час пандемії у трьох областях одужало 5112 хворих на COVID-19. За минулу добу – 53 особи: 26 на Львівщині, 9 на Тернопіллі та 18 – на Івано-Франківщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 липня (09:00): 2725 випадків, 53 нові
м. Тернопіль – 21 особа
Бучацький район – 2 особи
Монастириський район – 3 особи
Козівський район – 2 особи
Збаразький район – 7 осіб
Заліщицький район – 1 особа
Тернопільський район – 6 осіб
Підволочиський район – 1 особа
Шумський район – 2 особи
Чортківський район – 8 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 липня (09:00): 8832 випадки, 130 нових
Львів – 50 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 липня (09:00): 4025 випадків, 88 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.26.07.2020