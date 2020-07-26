Галицькі хроніки COVID-19: 26 липня.

Станом на 09:00 26 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 15 582 хворих на COVID-19. За минулу добу – 271 новий випадок: 88 – на Івано-Франківщині, 130 – на Львівщині (проведено 761 ПЛР-дослідження) та 53 – на Тернопіллі (проведено 265 досліджень методом ПЛР).



За минулу добу підтверджено 6 смертей унаслідок коронавірусної інфекції, усі – на Львівщині.

За весь час пандемії у трьох областях одужало 5112 хворих на COVID-19. За минулу добу – 53 особи: 26 на Львівщині, 9 на Тернопіллі та 18 – на Івано-Франківщині.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 липня (09:00): 2725 випадків, 53 нові

м. Тернопіль – 21 особа

Бучацький район – 2 особи

Монастириський район – 3 особи

Козівський район – 2 особи

Збаразький район – 7 осіб

Заліщицький район – 1 особа

Тернопільський район – 6 осіб

Підволочиський район – 1 особа

Шумський район – 2 особи

Чортківський район – 8 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 липня (09:00): 8832 випадки, 130 нових

Львів – 50 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 липня (09:00): 4025 випадків, 88 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.