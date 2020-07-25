Галицькі хроніки COVID-19: 25 липня.

 

Станом на 09:00 25 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 15 311 хворих на COVID-19. За минулу добу – 267 нових випадків: 85 – на Івано-Франківщині, 114 – на Львівщині (проведено 978 ПЛР-досліджень) і 68 – на Тернопіллі (проведено 529 досліджень методом ПЛР). 

 


За минулу добу підтверджено 11 смертей унаслідок коронавірусної інфекції: троє людей померло на Тернопільщині, двоє – на Івано-Франківщині та шестеро – на Львівщині. Летальність ускладень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини 2,6%.

 

 

За весь час пандемії у трьох областях одужало 5059 хворих на COVID-19. За минулу добу – 51 особа: 16 на Тернопіллі та 35 – на Івано-Франківщині.

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 липня (09:00): 2672 випадки, 68 нових

м. Тернопіль – 22 особи

Бережанський район – 11 осіб

Бучацький район – 1 особа

Монастириський район – 9 осіб

Кременецький район – 2 особи

Збаразький район – 5 осіб

Гусятинський район – 2 особи

Зборівський район – 2 особи

Підгаєцький район – 1 особа

Тернопільський район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

Лановецький район – 4 особи

Підволочиський район – 1 особа

Шумський район – 3 особи

Чортківський район – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 липня (09:00): 8702 випадки, 114 нових

м. Львів – 54 особи

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 2 особи

Дрогобицький район – 8 осіб

Жовківський район – 4 особи

Кам'янка-Бузький район – 4 особи

Миколаївський район – 4 особи

Мостиський район – 4 особи

Перемишлянський район – 4 особи

Пустомитівський район – 10 осіб

Самбірський район – 5 осіб

Сколівський район – 2 особи

Старосамбірський район – 3 особи

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 7 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 липня (09:00): 3937 випадків, 85 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

25.07.2020

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