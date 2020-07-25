Галицькі хроніки COVID-19: 25 липня.

Станом на 09:00 25 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 15 311 хворих на COVID-19. За минулу добу – 267 нових випадків: 85 – на Івано-Франківщині, 114 – на Львівщині (проведено 978 ПЛР-досліджень) і 68 – на Тернопіллі (проведено 529 досліджень методом ПЛР).
За минулу добу підтверджено 11 смертей унаслідок коронавірусної інфекції: троє людей померло на Тернопільщині, двоє – на Івано-Франківщині та шестеро – на Львівщині. Летальність ускладень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини 2,6%.
За весь час пандемії у трьох областях одужало 5059 хворих на COVID-19. За минулу добу – 51 особа: 16 на Тернопіллі та 35 – на Івано-Франківщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 липня (09:00): 2672 випадки, 68 нових
м. Тернопіль – 22 особи
Бережанський район – 11 осіб
Бучацький район – 1 особа
Монастириський район – 9 осіб
Кременецький район – 2 особи
Збаразький район – 5 осіб
Гусятинський район – 2 особи
Зборівський район – 2 особи
Підгаєцький район – 1 особа
Тернопільський район – 1 особа
Теребовлянський район – 1 особа
Лановецький район – 4 особи
Підволочиський район – 1 особа
Шумський район – 3 особи
Чортківський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 липня (09:00): 8702 випадки, 114 нових
м. Львів – 54 особи
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 2 особи
Дрогобицький район – 8 осіб
Жовківський район – 4 особи
Кам'янка-Бузький район – 4 особи
Миколаївський район – 4 особи
Мостиський район – 4 особи
Перемишлянський район – 4 особи
Пустомитівський район – 10 осіб
Самбірський район – 5 осіб
Сколівський район – 2 особи
Старосамбірський район – 3 особи
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 7 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 липня (09:00): 3937 випадків, 85 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.25.07.2020