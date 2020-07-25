ОБСЄ закликала вірмен і азербайджанців розпочати перемовини.

Мінська група ОБСЄ привітала деескалацію ситуації на кордоні, яка триває останніми днями.

 

   

 

Мінська група (МГ) ОБСЄ привітала відносну стабілізацію ситуації на кордоні Вірменії та Азербайджану з 16 липня. Співголови групи Стефан Вісконті (Франція), Ендрю Шофер (США) Ігор Попов (Росія) і особистий представник чинного голови ОБСЄ Анджей Каспшик закликали конфліктуючі сторони підготуватися до серйозних перемовин для пошуку рішення проблеми Нагірного Карабаху. Про це повідомив інформаційний портал Trend з покликом на заяву ОБСЄ.

 

«Співголови закликають сторони скористатися нинішнім скороченням активних бойових дій, щоб підготуватися до серйозних предметних переговорів з метою пошуку всеосяжного вирішення конфлікту. Співголови в черговий раз підкреслюють, що в цей скрутний період вкрай важливо утримуватися від провокаційних заяв і дій», – йдеться в заяві МГ ОБСЄ.

 

У документі наголошено, що недавні публічні заяви, які критикують спільні зусилля Мінської групи і закликають в односторонньому порядку створити нові умови або змінити формат процесу врегулювання, не сприяють відновленню конструктивного діалогу. Співголови МГ закликали конфліктуючі сторони «продемонструвати політичну волю щодо досягнення міцного мирного врегулювання шляхом утримання від позицій максималізму, провокаційних заяв і дій та дотримання режиму припинення вогню».

 

Нагадаємо, що бойові зіткнення на вірмено-азербайджанському кордоні активізувалися 12 липня і тривали чотири дні. Останнім часом ситуація дещо стабілізувалася, але залишається напруженою.

 

Режим припинення вогню між Вірменією і Азербайджаном був встановлений в травні 1994 року. Переговорний процес проходить за посередництва Мінської групи ОБСЄ, створеної 1992 року для пошуку шляхів мирного врегулювання нагірно-карабахського конфлікту. У неї входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина. Співголовами групи є Франція, США і Росія.

25.07.2020

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