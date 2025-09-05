Пошта

Олег Денисенко

Поштові марки є самодостатнім явищем у світовому образотворчо-ужитковому мистецтві. Оперуючи лиш малими формами, цей винахід розмістився на найвищих щаблях творчої піраміди.

 

 

Марки – еквівалент грошей, мають свій номінал і створені для оплати кореспонденції. Що пухкіший і важчий лист, то з'являється більший шанс скомпонувати пречудову збірку на конверті, яка одразу надає відправленню естетичного шарму. Можна навіть пофантазувати з підбором марок, наклеїти їх на свій смак і перетворити листування на обмін дивовижними цільними речами – так називають конверти з марками, що пройшли пошту і мають відповідні печатки.

 

Домарочний період в історії світової пошти був особливим і спирався на бездоганне володіння ремеслом красного письма, ґатунки паперів і вишукану естетику різного роду печаток. Винахід поштових марок підніс листування на рівень високого і тонкого бриніння, допоміг глибокому виявленню внутрішньої невидимої суті у видиму стверджуючу форму.

 

У моїй родині ніколи не бракувало кореспонденції. Листи від родичів, друзів, знайомих, ділова і армійська переписки, вітальні листівки тощо…

 

У 5–6 класах школи я активно листувався з дівчинкою-одноліткою, що мешкала у тодішній Чехословаччині. Тепер це вже просто Словаччина. Вона називалася Анна Бистріцка з Сеніци. З великим трепетом і хвилюванням я очікував свої перші закордонні листи. Конверти незвичної форми з наклеєними пишними марками пахли по-особливому – ваніллю і надією знайти щось цікаве всередині. Один раз на рік дозволялося обмінюватися посилками. Репертуар речей до пересилки був надзвичайно обмежений як за кількістю, так і за вартістю. Але все ж таки деякі бажані мною цікавинки я отримував. Запам'яталися масштабовані моделі авто-ветеранів, які за совка годі було знайти.

 

Хвилююче очікування листів перетворювало звичайну поштову скриньку на магічну, в якій по обіді з'являлися такі бажані і казкові послання. Листоноша у моїх очах був чаклуном, що діставав усі ті чудеса зі своєї чарівної пухкої торби і клав їх у пуделко, потішно клацаючи кришечкою.

 

За багато років я написав і отримав тисячі листів, бандеролей і посилок. Хочеш діставати кореспонденцію – мусиш і сам навчитися писати послання.

 

Тепер листи пишуть одиниці, правдиві поціновувачі епістолярного жанру і белетристики. Імейли, вайбери, месенджери, телеграми, вотсапи суттєво спростили комунікацію, відсунувши регулярну пошту в далеку шухляду.

 

На початку 90-х років минулого століття пошта пережила справжній ренесанс. Бували дні, що я знаходив у своїй чарівно-поштовій скриньці до десятка міжнародних листів. У кожному з них жила емоція, характер і світогляд відправника. Листи, написані від руки, я ціную найвище! Це ціла епоха і велетенський естетично-мистецький пласт. Його тримають потужні хранителі тонкого розуміння і переживання особливого, ефемерно-невловимого стану скрипторію.

 

Колір і гатунок паперу, кучеряві філіграні, підбір пишучого знаряддя, текучість атраменту, блінти, печатки і ще безліч невидимих, але таких важливих засадничих деталей перетворюють рукою Майстра звичайне листування у високоестетичний високоінтелектуальний продукт.

 

Переважна більшість отриманих мною листів містили у собі естампи. Така практика обміну творчими роботами існує серед графічного братства. Часом траплялися й зовсім несподівані вкладення: монети, значки, різноманітні дрібниці та сувеніри. Деколи навіть гроші. А скільки кореспонденції не дійшло до адресата! Було загублено, вкрадено, розпотрошено і викинуто. На жаль…

 

У 1992 році, вперше перебуваючи у Швеції, я був неймовірно вражений роботою місцевої поштової служби. Спеціальні мундири, автотранспорт і неймовірна відповідальність за вчасну доставку і бережливе ставлення до кореспонденції як важливої і чуттєвої частини людської комунікації. Гарантований термін доставки у будь-яку крапку країни – одна доба!

 

Листи вельми вправні подорожні-мандрівники. Вирушають у путь з твердою надією на швидку і радісну зустріч з адресатом. Але доля відправлення подібна на людську, складається по-різному. Більшість послань швидко і в охайному вигляді набувають нової прописки. Буває і так, що подорож триває тижнями, місяцями, роками і навіть десятиліттями. Під розпеченим сонцем, травневими зливами, серед вогню і пострілів, багнюки і гарячих пісків, безкраїх небес і глибоких вод вони йдуть, їдуть автами, вистукують залізницею, летять повітряними кулями, цепелінами і літаками, мандрують у трюмах сталевих суден. Прагнуть добутися кінцевої мети, знаючи, що вони є такими бажаними. Потім їх прочитають. Покладуть в інкрустоване пуделко, обшите рубіновим оксамитом, або нервово зімнуть і викинуть чи спалять. А можливо, просто жбурнуть на поличку, прирікши на вічне припадання порохами. Можуть ще й зрізати з конверта і відмочити марки, потім встромити їх у спеціальний альбом… Захопливий сюжет для окремої книги про мандри і пригоди звичайнісінького листа.

 

Поштові марки творять міжнародну опінію країні, що їх друкує. Для багатьох держав це є престижний міжнародний бізнес і форма самоствердження. Заможні країни, маючи відповідну особливу поліграфічну базу, дозволяють собі випуск металографських марок, які є мініатюрними відбитками мініатюри на сталі. Таки шедеври завжди були об'єктом полювання обізнаних філателістів.

 

Найдивовижнішими марками, якими я володію і пишаюся, є ті, що створив Дем (Валерій Дем'янишин) власними руками у техніці офорту, перфорувавши їх швейною голкою. Називалися вони "2 птахи України". Двійка грала роль номіналу, а словосполучення "птахи України" імітувало напис "Пошта України". Зображено було дійсно два птахи невідомого виду, що летять у небесах. Наклеєні на саморобний конверт, вони спокійнісінько перейшли пошту і дісталися моєї скриньки. Маю таких аж два конверти. Оскільки це було протизаконно, Дема знайшла служба безпеки Укрпошти і викликала на розмову. Отримавши попередження і підписавши відповідні папери, він припинив "порочну" практику, лишивши для історії мистецтв свої чудові шедеври на втіху задоволеним колекціонерам.

 

Мій давній приятель і колега Лембіт Лохмус з Таллінна є одним з найвеличніших граверів сучасного світу. Він є автором дизайну естонських євромонет, ну і, звичайно ж, батьком багатьох поштових марок. Маестро присилає мені листи зі своїми авторськими марками, які власноруч підписує, що одразу ставить послання у ранг дуже цінних колекційних речей. Маю також подібну авторську кореспонденцію і пречудові підбірки поштових марок від своїх словацьких колег-графіків. Держава регулярно замовляє їм дизайн марок, що дозволяє безбідно жити і творити.

 

Достойні колекції живуть довше за своїх збирачів. Згодом вони продаються, передаються у спадок, даруються і продовжують жити далі, надихаючи нових тимчасових господарів.

 

 

05.09.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Наукометрія: Web of Science та українські періодичні видання
Роман Черніга
Аналіз українських журналів і порівняння з іншими країнами на основі свіжих даних найавторитетніших наукометричних баз даних.
03.09.25 | | Наука
Маловір’я і малоросійство
Олена Роман
Скелею не народжуються – нею стають. Але поки нас тримають страх, сумнів чи біль, цей шлях залишається закритим, бо страх примножує страх, сумнів примножує сумнів, біль примножує біль
02.09.25 | | Дискурси
Гібридна реальність
Юрко ТИМЧУК
В майбутньому події першої чверті ХХІ століття потраплять у підручники політології, криміналістики, психіатрії. Звичайно, якщо буде майбутнє.
02.09.25 | | Україна
Вересень
Андрій Содомора
«Світе тихий, краю милий, моя Україно...» Світ... Освіта... Від неї, освіти, й залежить доля світу... Шкільний дзвінок – і сирени... Світло – й темрява...
01.09.25 | | Дискурси
Львівський атентат
Віталій Портников
Це вбивство нагадало про справжні реалії війни. Це – ідеологічна війна, яка не завершиться на полі бою. І терор може залишатися, навіть якщо гаряча фаза бойових дій колись і закінчиться
31.08.25 | | Дискурси
Елегія, якій не придумав назви
Василь МАХНО
Так час нам крутить голови на вітрі. Так спокушає нас і нашу віру, що все незмінне – тільки щось іде, – щось проминає, переходить й зникне
30.08.25 | | Дискурси
Які то були кукурудзи..
Тарас Прохасько
Не знаю, як то пояснити, але напхавшись такою обгорілою кукурудзою можна було пережити стан, про який через багато років дізнаєшся, що таке оргазм.
29.08.25 | | Дискурси
Кремль: «Хочу до вашого ворожого аґресивного блоку»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Росія, а ще раніше СРСР, неодноразово просилися в НАТО. А ще послідовно називали західний оборонний блок «ворожим» і «агресивним». Ось така натовська шизофренія Кремля. 
29.08.25 | | У світі

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.