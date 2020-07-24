Галицькі хроніки COVID-19: 24 липня.

 

Станом на 09:00 24 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 15 044 хворих на COVID-19. За минулу добу – 269 нових випадків: 87 – на Івано-Франківщині, 126 – на Львівщині (проведено 1160 ПЛР-досліджень) і 56 – на Тернопіллі (проведено 435 досліджень методом ПЛР). 

 

 
За минулу добу підтверджено вісім смертей унаслідок коронавірусної інфекції: троє людей померло на Івано-Франківщині, п'ятеро – на Львівщині. Летальність ускладнень COVID-19 у Галичині тепер становить 2,6%.

 


 
За весь час пандемії у трьох областях одужало 5008 хворих на COVID-19. За минулу добу – 91 особа: 16 – на Львівщині, 61 – на Тернопіллі та 14 – на Івано-Франківщині.

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

24 липня (09:00): 2604 випадки, 56 нових

м. Тернопіль – 27 осіб

Бережанський район – 1 особа

Монастириський район – 13 осіб

Чортківський район – 1 особа

Збаразький район – 7 осіб

Кременецький район – 1 особа

Підгаєцький район – 1 особа

Тернопільський район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

Шумський район – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

24 липня (09:00): 8588 випадків, 126 нових

м. Львів – 61 особа

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 5 осіб

Жидачівський район – 7 осіб

Жовківський район – 1 особа

Золочівський район – 8 осіб

Кам'янка-Бузький район – 4 особи

Миколаївський район – 2 особи

Мостиський район – 3 особи

Перемишлянський район – 7 осіб

Пустомитівський район – 10 осіб

Самбірський район – 3 особи

Старосамбірський район – 2 особи

Стрийський район – 3 особи

Турківський район – 2 особи

Яворівський район – 5 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

24 липня (09:00): 3852 випадки, 87 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

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