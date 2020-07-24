Галицькі хроніки COVID-19: 24 липня.

Станом на 09:00 24 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 15 044 хворих на COVID-19. За минулу добу – 269 нових випадків: 87 – на Івано-Франківщині, 126 – на Львівщині (проведено 1160 ПЛР-досліджень) і 56 – на Тернопіллі (проведено 435 досліджень методом ПЛР).
За минулу добу підтверджено вісім смертей унаслідок коронавірусної інфекції: троє людей померло на Івано-Франківщині, п'ятеро – на Львівщині. Летальність ускладнень COVID-19 у Галичині тепер становить 2,6%.
За весь час пандемії у трьох областях одужало 5008 хворих на COVID-19. За минулу добу – 91 особа: 16 – на Львівщині, 61 – на Тернопіллі та 14 – на Івано-Франківщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 липня (09:00): 2604 випадки, 56 нових
м. Тернопіль – 27 осіб
Бережанський район – 1 особа
Монастириський район – 13 осіб
Чортківський район – 1 особа
Збаразький район – 7 осіб
Кременецький район – 1 особа
Підгаєцький район – 1 особа
Тернопільський район – 1 особа
Теребовлянський район – 1 особа
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 липня (09:00): 8588 випадків, 126 нових
м. Львів – 61 особа
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 5 осіб
Жидачівський район – 7 осіб
Жовківський район – 1 особа
Золочівський район – 8 осіб
Кам'янка-Бузький район – 4 особи
Миколаївський район – 2 особи
Мостиський район – 3 особи
Перемишлянський район – 7 осіб
Пустомитівський район – 10 осіб
Самбірський район – 3 особи
Старосамбірський район – 2 особи
Стрийський район – 3 особи
Турківський район – 2 особи
Яворівський район – 5 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 липня (09:00): 3852 випадки, 87 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.24.07.2020