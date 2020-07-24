Кримські окупанти вирішили знести храм ПЦУ у Євпаторії.

 

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Православної Церкви України Климент отримав постанову від так званої "служби судових приставів" окупаційної адміністрації Криму про знесення храму ПЦУ в Євпаторії. Росіячни вимагають знесення церковиці упродовж п’яти днів.

 

Про це повідомив офіс Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової.

 

 

"Уповноважений Верховної Ради України з прав людини засуджує такі цинічні дії окупаційної влади, які мають на меті залякування парафіян Православної церкви України в анексованому Криму", - йдеться у повідомленні.

 

У випадку невиконання поставлених вимог проти архієпископа Климента погрожують відкрити кримінальне провадження за статтею 315 Кримінального кодексу РФ (невиконання вироку суду, рішення суду або іншого судового акта).

 

"Рішення про знесення культової споруди було ухвалено «кримським судом» через нібито відсутність у відповідача доказів, які підтверджують законність використання земельної ділянки та будівлі релігійною громадою ПЦУ у Євпаторії. Ще раз наголошуємо на тому що, територія Кримського півострова - це територія України, де діє українське законодавство", - наголосили в Офісі омбудсмана.

 

Команда Уповноваженої підкреслює, що вироки так званих судів у Криму та переслідування за релігійними переконаннями представників ПЦУ є порушенням статті 9 Європейської конвенції з прав людини, котра ґарантує кожному право на свободу думки, совісті та релігії.

 

"Росія не має права застосовувати своє законодавство відносно громадян України та їхнього майна у Криму. Женевською конвенцією заборонено застосування законів країни окупанта на окупованій території. Переслідування членів релігійних організацій у Криму є грубим порушенням міжнародного законодавства РФ", - наголосили в Офісі омбудсмана.

 

Як нагадує інформаційна аґенція "Укрінформ", контрольований Росією Євпаторійський суд зобов’язав Православну церкву України знести храм у Євпаторії у листопаді 2019 року.

 

ПЦУ через тиск на духівництво і вірян церкви в окупованому Росією Криму звернулася до ООН, ОБСЄ, країн-гарантів "мінського процесу", до Європейського Союзу й усіх демократичних держав зі закликом "вплинути на тих, від кого на цій території залежить прийняття рішень, щоби припинити ескалацію гонінь на церкву".

 

24.07.2020

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