Від кульового поранення загинув контрактник із Тернопільщини.



54-річний військовослужбовець, контрактник з Тернопільщини Михайло Воронський загинув від кульового поранення. Про це повідомили в 44 окремій артилерійській бригаді.

За попередніми даними, військовослужбовець помер від кульового поранення внаслідок необережного поводження зі зброєю. Призначено службове розслідування, на місці події працюють представники військової служби правопорядку та поліції.

Михайло Михайлович Воронський 1966 року народження – уродженець Заліщицького району Тернопільської області. Проходив службу за контрактом у військовій частині А3215 із лютого 2020 року на посаді водія-електрика в одному з артилерійських підрозділів. Ветеран-афганець, активний учасник Революції Гідності.

В останню путь Михайла Воронського проведуть у його рідному селі Добрівляни в Заліщицькому районі на Тернопільщині. Про дату й час похорону повідомлять додатково.