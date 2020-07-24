Від кульового поранення загинув контрактник із Тернопільщини.


54-річний військовослужбовець, контрактник з Тернопільщини Михайло Воронський загинув від кульового поранення. Про це повідомили в 44 окремій артилерійській бригаді. 

 

 

За попередніми даними, військовослужбовець помер від кульового поранення внаслідок необережного поводження зі зброєю. Призначено службове розслідування, на місці події працюють представники військової служби правопорядку та поліції.

 

 

Михайло Михайлович Воронський 1966 року народження – уродженець Заліщицького району Тернопільської області. Проходив службу за контрактом у військовій частині А3215 із лютого 2020 року на посаді водія-електрика в одному з артилерійських підрозділів. Ветеран-афганець, активний учасник Революції Гідності.

 

В останню путь Михайла Воронського проведуть у його рідному селі Добрівляни в Заліщицькому районі на Тернопільщині. Про дату й час похорону повідомлять додатково.

24.07.2020

До теми

Карта світу Амеріго Веспуччі
У давньому описі подорожей науковці виявили найстарішу копію карти знаменитого мореплавця – їй понад 500 років.
24.07.20 | | Наука
“Мандрівник у темряві”[1]
Галина Петросаняк
Без сумніву, головна батьківщина Пауля Целана — німецька мова. А ботаніка — друга, дуже важлива вітчизна, котра, як і мова, була з ним усюди. Точніше — предмет ботаніки: дерева, квіти й трави.І крім Пауля Целана, у своїх піснях їх оспівав чисельний народ-невидимка — він тут і до, і після.
24.07.20 | | Штука
Точка контакту з містом
Володимир Полиняк
Для вуличного фотографа подорожувати важливо, бо це додаткове джерело натхнення. Це шанс розпалити жагу творчості новими яскравими кольорами, іншим світлом та обличчями. Якщо немає грошей для поїздки за кордон — вирушай в сусідні Бережани чи Кременець, там будеш частково почуватися туристом.
23.07.20 | | Штука
Домінантність знижує вплив у групі
Риби, якими керує покірний самець, краще виконують завдання, ніж ті групи, якими керує агресивна та домінантна особина.
22.07.20 | | Наука
Польська Федеральна Республіка
Антоні Подольський
Раз вже не можна розійтися, то треба знайти формулу, як далі жити в одній державі у своєрідній сепарації, щоб за хвилю не полилася кров
22.07.20 | | Дискурси
Звичайний сторож у кампусі літніх снів
Уляна Галич
Римуючи кров із любов’ю, слід бути готовим до того, що можуть закинути профанацію поезії як такої. Магдисюк-Менькач подекуди хибує захопленням оцією надмірною ліричністю на межі з солодкавим пафосом, позбувшись відчуття художньої правди, що є певним ґрунтом під ногами кожного поета.
21.07.20 | | Штука
Сад ночі
Назарій Заноз
Нічний сад манить до себе. Затягує тебе тими звуками, що долинають десь з глибини, всі ці шурхоти та скрадання, котрі виганяють на шпацер твоїм тілом мурашок...
21.07.20 | | Дискурси
Франко і Міхновський: перетини траєкторій
Євген Нахлік і Оксана Нахлік
Виповнюється 120 років від часу виходу в світ славнозвісної «Самостійної України» Міхновського. Пригляньмось до різних граней його діяльности крізь призму його взаємин з Франком
21.07.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.