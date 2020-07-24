Замість ненависті – байдужість

Якийсь тиждень тому в Україні відзначили 30-ту річницю ухвалення Декларації про державний суверенітет – одного з вирішальних клинів, котрий допоміг розколоти Совєцький союз і уможливив проголошення української незалежності. Що ж ми маємо тепер, більш ніж через покоління після розпаду того самого «совка», і яким є наше, суспільства, ставлення до тих рис СРСР, котрі змусили групу українців вимагати суверенітету від Москви 30 років тому?

Соціологія свідчить: хоча громадяни України й не обростають пієтетом до Совєцького союзу, водночас кількість нетерпимих до радянського терору українців теж не збільшується. І як тоталітарне утворення СРСР засуджує лише кожен третій українець.

Засудити «совок»

34% українців схвалюють офіційне засудження СРСР як комуністичного тоталітарного режиму, котрий здійснював політику державного терору. Про це свідчить соціологічне опитування фонду «Демократичні ініціативи» та Київського міжнародного інституту соціології, проведене у партнерстві з Українським інститутом національної пам'яті.

Нагадаємо, засудження СРСР як тоталітарного державного утворення, що практикувало терор, – це не просто світоглядна сентенція, а пункт із українського законодавства. Притім інша третина респондентів – 31% – не підтримують цієї тези. Кожен п’ятий мешканець України не має власної опінії з цього приводу, а кожен сьомий байдужий до такої історичної дилеми.

Регіональні розбіжності довкола засудження СРСР є цілковито передбачуваними: найбільше ненависників СРСР у західному регіоні – 47%. Центр поділився: 35% – непримиренні зі «совком», 31% – радше лояльні. На сході й на півдні лише кожен четвертий таврує СРСР як державу терору.

Натомість соціологів дещо заскочили результати опитування у віковому перерізі. Дослідники висували гіпотезу, що частка симпатиків совєцької доби буде досить високою серед літніх людей. Натомість противників СРСР буде більше в категорії наймолодших респондентів. Та ця гіпотеза справдилася лише частково.

«Серед різних вікових груп частка тих, хто засуджує СРСР, приблизно однакова. Ми не маємо великих відмінностей», – коментує аналітик фонду «Демократичні ініціативи» Сергій Шаповалов під час пресової конференції.

Зі слів соціолога, в їхньому опитуванні слід звернути увагу не лише на частку респондентів із опінією, а й на «байдужих».

«Серед наймолодшої вікової категорії, 18–29 років, близько чверті людей каже, що їм ці проблеми байдужі. Навпаки, серед старших вікових категорій тих, кому байдуже, найменше: близько 10%. Що відбувається? Молоде покоління, котре, як ми очікуємо, тяжітиме до того, щоб ставитися до радянського минулого негативно, насправді думає інакш: замість того, щоб переміститися в категорію тих, хто засуджує СРСР, молоде покоління переміщається в категорію тих, кому байдуже», – зазначає Сергій Шаповалов.

Аналітик «Демініціатив» вважає, що проблема починається ще зі шкільної парти: наймолодші українці трактують совєцьку добу «як набір фактів, з якими вони себе не асоціюють».

Віковий розподіл відповідей у питанні про ставлення до заборони комуністичної символіки теж виявився подібним. «Молодь віком 18–29 років і аж до 40 років – це та категорія, якій найбільше байдужі ці питання і проблеми», – резюмує Шаповалов.

Контрдекомунізація

Думки українців більш визначені у їхньому ставленні до декомунізації. Визначені якраз у більш лояльний до СРСР, можна сказати, бік.

«Перейменування населених пунктів – це той захід державної політики, який викликав більше негативних ставлень, – тлумачить Сергій Шаповалов із ДІФ. – 44% ставляться до цього негативно, позитивно – 30%».

Регіональні відмінності зберігаються: що ближче до заходу, то вища підтримка декомунізації в топоніміці, що ближче до сходу та півдня – то нижча. Втім, соціологи розщеплюють свою інтерпретацію на кілька пояснень: на громадську думку впливають не лише світоглядні імперативи, а й безпосередня близькість до практичної декомунізації.

«Накладається той фактор, що південь і схід – це і регіони, яких найбільше "зачепило". Вони на власному досвіді переживають це перейменування, це для них створює якісь незручності», – пояснює Шаповалов.

Водночас генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто зазначає: ставлення до перейменувань поступово поліпшується. Хоча образа все одно збереглася. Приклад – Кіровоград/Кропивницький.

«Ми проводили опитування в 2016 році, і більшість – 82% – були проти перейменування свого міста. Ми ставили додаткове питання: якщо перейменування все одно відбудеться, то який варіант найкращий? От вони вибирали Єлисаветград: тоді казали, що це не на честь імператриці, а на честь святої. Варіант із Кропивницьким підтримувало лише 8%, і він займав 6-те чи 7-те місце. Тобто вони були дуже сильно проти Кропивницького. А через два роки бачимо, що ситуація трохи покращилася: 19% цілком підтримували перейменування міста, а 24% – підтримували загалом, але воліли б іншої назви. Водночас 50% продовжувало вважати (але не 80%!), що треба було залишати стару назву – Кіровоград. Загалом, це вже суттєве зрушення», – зауважує Паніотто.

На думку соціолога, Україні забракло декомунізації в поглядах.

«Коли ідуть вибори, то наші політики вкладають багато грошей, щоб виборців у чомусь переконати. А тут – дуже відстаємо. Програма декомунізації має опиратися на кінцеві погляди у свідомості людей, а не на кількість перейменувань чи повалених ідолів. Це, звичайно, складніше», – резюмує директор КМІСу.

Водночас науковий директор «Демініціатив» Олексій Гарань не згоден із колегою.

«Не треба чекати, коли буде 50% "за" чи "проти". Тому що насправді значній частині людей це байдуже. Якби чекали таких змін (поки виникне суспільний консенсус, – Z) в Німеччині, коли проходила денацифікація, – то важко собі навіть уявити, наскільки вона б розтяглася», – зазначає Гарань.

УНР. Борці

Зате в українському суспільстві визріло солідне переконання, що діячів Української Народної Республіки слід характеризувати як борців за незалежність України.

«Близько половини наших громадян ставляться до цього позитивно – 48%. Негативно – лише 16%. Позитивні думки переважають у всіх регіонах, у південному і східному також, – що дуже важливо», – прокоментував Сергій Шаповалов.

Ставлення респондентів до УНР корелює з поглядами анкетованих людей на майбутній зовнішньополітичний вибір України. «Це наочна ілюстрація тези про те, що без минулого немає і майбутнього», – зазначає Шаповалов.

Серед людей, які позитивно ставляться до визнання УНР борцями за незалежність, понад 60% є прихильниками європейського вектору розвитку. І навпаки: в тому кластері громадян, котрі опонують УНР, вища частка відповідей про потребу співпраці з Росією.

Так само й позитивне ставлення до заборони комуністичної символіки узгоджується з поглядами на майбутній вектор розвитку держави. «Відповідно, це аргумент, який підтверджує зв’язок минулого і майбутнього. Політика історичної пам’яті сьогодні – це ментальний стан наших людей завтра. Те, як люди бачать своє минуле, визначає те, як бачитимуть своє майбутнє – і чи будуть мобілізуватися на захист бачення своєї країни і свого місця у світі в майбутньому», – резюмує соціолог.