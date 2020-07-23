Галицькі хроніки COVID-19: 23 липня.

Станом на 09:00 23 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 14 775 хворих на COVID-19. За минулу добу – 225 нових випадків: 76 – на Івано-Франківщині, 109 – на Львівщині (проведено 1153 ПЛР-досліджень) і 40 – на Тернопіллі (проведено 374 дослідження методом ПЛР).



За минулу добу підтверджено сім смертей унаслідок коронавірусної інфекції: двоє людей померло на Івано-Франківщині, четверо – на Львівщині та одна – на Тернопільщині. Летальність ускладень коронавірусної хвороби в Галичині 2,6%.



За весь час пандемії у трьох областях одужало 4 917 хворих на COVID-19. За минулу добу – 94 особи: 71 – на Львівщині, 12 – на Тернопіллі та 11 – на Івано-Франківщині.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 липня (09:00): 2548 випадків, 40 нових

м. Тернопіль - 9 осіб

Бережанський район - 6 осіб

Бучацький район - 4 особи

Монастириський район - 1 особа

Заліщицький район - 2 особи

Збаразький район - 4 особи

Гусятинський район - 1 особа

Зборівський район - 3 особи

Підгаєцький район - 1 особа

Тернопільський район - 8 осіб

Теребовлянський район - 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 липня (09:00): 8462 випадки, 109 нових

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 липня (09:00): 3765 випадків, 76 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.