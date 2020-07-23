Спецслужби США розшукують двох українських гакерів.

За допомогу в їхньому затриманні американська влада оголосила пристойну нагороду.

Секретна служба Сполучених Штатів та Державний департамент оголосили про нагороду в два мільйони доларів за інформацію, яка допоможе заарештувати двох громадян України – Артема Радченка й Олександра Єременка. У США обох звинувачують у кібершахрайстві, зламі комп'ютерних систем і незаконних операціях із цінними паперами. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg.

На сайті Секретної служби США особливо наголошено, що це перший випадок в історії, коли федеральна служба, яка займається в тому числі охороною найвищих осіб держави, звертається по допомогу до громадян іноземних держав. За інформацію про кожного з підозрюваних відомство готове заплатити по мільйону доларів.

«Оскільки їхня злочинна діяльність поширена по цілому світу, ми вітаємо співпрацю та координацію з урядами всіх країн для притягнення цих злочинців до відповідальності та захисту невинних громадян у всьому світі», – наголосив у своїй заяві державний секретар США Майк Помпео.

Українських гакерів звинувачують за 16 пунктами. Згідно з обвинувальним висновком, затвердженим Великим журі присяжних штату Нью-Джерсі ще в січні 2019 року, в 2016 році Радченко і Єременко зламали систему електронного збору, аналізу та пошуку даних Комісії з цінних паперів і бірж (SEC). Окрім підсумкових звітів про діяльність компаній, ця система дозволяє користувачам подавати так звані «тестові звіти», які містять конфіденційну інформацію про капіталізацію, угоди та перспективні напрями роботи різних фірм.

Для зламу був використаний комп'ютерний сервер, розташований у Литві і, за твердженням слідства, контрольований Радченком. Викрадені документи обвинувачені за допомогою посередників в США продавали біржовим трейдерам, які використовували цю інфомацію для інсайдерської торгівлі. Завданий українськими гакерами збиток влада США оцінила в 4,5 млн доларів.