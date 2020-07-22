Галицькі хроніки COVID-19: 22 липня.

Станом на 09:00 22 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 14 550 хворих на COVID-19. За минулу добу – 244 нові випадки: 78 – на Івано-Франківщині, 124 – на Львівщині (проведено 607 ПЛР-досліджень) і 42 – на Тернопіллі (проведено 595 ПЛР-досліджень).
За минулу добу підтверджено дві смерті внаслідок коронавірусної інфекції на Івано-Франківщині. Летальність від ускладень інфікування COVID-19 серед мешканців Галичини 2,6%.
За весь час пандемії у трьох областях одужало 4823 хворих на COVID-19. За минулу добу – 159 осіб: 123 – на Львівщині, 15 – на Тернопіллі та 21 – на Івано-Франківщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 липня (09:00): 2466 випадків, 42 нові
м. Тернопіль – 9 осіб
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 2 особи
Монастириський район – 2 особи
Заліщицький район – 1 особа
Збаразький район – 1 особа
Шумський район – 4 особи
Зборівський район – 3 особи
Кременецький район – 4 особи
Тернопільський район – 3 особи
Чортківський район – 11 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 липня (09:00): 8353 випадки, 124 нові
м. Львів – 50 осіб
Городоцький район – 2 особи
Дрогобицький район – 11 осіб
Жидачівський район – 3 особи
Золочівський район – 1 особа
Кам'янка-Бузький район – 2 особи
Миколаївський район – 5 осіб
Мостиський район – 3 особи
Перемишлянський район – 8 осіб
Пустомитівський район – 8 осіб
Сколівський район – 3 особи
Самбірський район – 1 особа
Старосамбірський район – 5 осіб
Стрийський район – 2 особи
Турківський район – 2 особи
Яворівський район – 18 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 липня (09:00): 3689 випадків, 78 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.22.07.2020