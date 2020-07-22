Галицькі хроніки COVID-19: 22 липня.

 

Станом на 09:00 22 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 14 550 хворих на COVID-19. За минулу добу – 244 нові випадки: 78 – на Івано-Франківщині, 124 – на Львівщині (проведено 607 ПЛР-досліджень) і 42 – на Тернопіллі (проведено 595 ПЛР-досліджень). 

 


За минулу добу підтверджено дві смерті внаслідок коронавірусної інфекції на Івано-Франківщині. Летальність від ускладень інфікування COVID-19 серед мешканців Галичини 2,6%.

 

 
За весь час пандемії у трьох областях одужало 4823 хворих на COVID-19. За минулу добу – 159 осіб: 123 – на Львівщині, 15 – на Тернопіллі та 21 – на Івано-Франківщині.

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 липня (09:00): 2466 випадків, 42 нові

м. Тернопіль – 9 осіб

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 2 особи

Монастириський район – 2 особи

Заліщицький район – 1 особа

Збаразький район – 1 особа

Шумський район – 4 особи

Зборівський район – 3 особи

Кременецький район – 4 особи

Тернопільський район – 3 особи

Чортківський район – 11 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 липня (09:00): 8353 випадки, 124 нові

м. Львів – 50 осіб

Городоцький район – 2 особи

Дрогобицький район – 11 осіб

Жидачівський район – 3 особи

Золочівський район – 1 особа

Кам'янка-Бузький район – 2 особи

Миколаївський район – 5 осіб

Мостиський район – 3 особи

Перемишлянський район – 8 осіб

Пустомитівський район – 8 осіб

Сколівський район – 3 особи

Самбірський район – 1 особа

Старосамбірський район – 5 осіб

Стрийський район – 2 особи

Турківський район – 2 особи

Яворівський район – 18 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 липня (09:00): 3689 випадків, 78 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

22.07.2020

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