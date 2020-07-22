У Коломиї планують відкрити музей ложок.


У Коломиї хочуть створити музей ложок, а на його базі облаштувати громадський простір і майданчик для виставок місцевих художників. Про таку ідею розповів голова Почесного консульства Угорщини в Івано-Франківську Василь Вишиванюк на своїй fb-сторінці. 

 

Ложки з колекції Василя Вишиванюка. Фото: fb-сторінка Василя Вишиванюка

 

«Сьогодні вам розкажу трошки більше про наш проєкт. Коли було прийнято рішення про відкриття музею ложки, то було декілька пропозицій, в якому місці саме його відкрити. Одною з перших була пропозиція від голови Коломийської ОТГ п. Ігора Слюзара. Для нашої сім’ї місто Коломия – це рідне та особливе місто, слів не вистачить, щоб все описати. А також 20 років тому в місті був відкритий музей "Писанка" нашим татом і дідусем Михайлом Васильовичем, яку користь приніс музей місту, думаю, також не потрібно розказувати», – написав Василь Вишиванюк.

 

Фото: fb-сторінка Василя Вишиванюка

 

За його словами, тепер у Коломиї планують створити найбільший у світі музей ложечки з найбільшою колекцією. «Крім того, є задум створити громадський простір на базі музею, майданчик для виставок місцевих художників і ще багато інших цікавих думок, але не все зразу). Будемо звертатися про підтримку даної ініціативи громади міста і депутатського корпусу, а також запрошуємо всіх бажаючих до співпраці в цьому проєкті», – додав Василь Вишиванюк. 

 

Днями він написав, що вже зареєстровано приватний заклад «Музейно-виставковий центр "ДІКУЛА"», також розроблено концепцію майбутнього закладу.

 

Відкрити музей ложечок Василь Вишиванюк надумав у травні, в час карантину. Тоді в соцмережі прикарпатець розповів, що перечитав багато інформації в інтернеті, але не знайшов більшої колекції ложок, ніж є у нього. Колекціонер має 7,5 тис. предметів із Росії, 3 тисячі – з Румунії, півтори тисячі – з Німеччини, 5 тисяч ложечок – з Америки.

 

Ложки з колекції Василя Вишиванюка. Фото: fb-сторінка Василя Вишиванюка

 

 

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