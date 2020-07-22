Уряд продовжив карантин до кінця літа.

Кабінет Міністрів України продовжив карантин до 31 серпня. Уряд також затвердив поділ країни на чотири типи епідемічних зон та критерії такого поділу.

Кабмін схвалив постанову на своєму засіданні 22 липня. Втім, її ще мають доопрацювати, повідомляє аґенція "Укрінформ".

“Пропонується проєкт постанови Кабінету міністрів про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на територіях із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19. Це нова постанова, пропонується застосування її з 1 серпня по 31 серпня, вона буде регламентувати встановлення карантину на території країни. В чому відмінність: в залежності від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях встановлюється зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19”, - сказав на засіданні Кабміну міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

З його слів, кожен рівень визначатиметься автоматизованим програмним забезпеченням на основі визначених алгоритмів та зібраних даних і затверджуватиметься на рівні Національної комісії з питань техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Базовим рівнем моніторингу буде моніторинг на рівні області показників, які використовуються і зараз: завантаженість ліжок не більше 50%, середня кількість тестувань на COVID-19 - не менше 24 на 100 тис. населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування - не менше 11%, показник зростання випадків інфікування - не більш ніж 10%.

При відсутності піків область та всі її райони перебувають в "зеленій зоні", де діють наступні обмеження: масковий режим в громадських будівлях, проведення масових заходів із розрахунку не більше 1 особи на 5 кв м, проведення заходів у театрах або кінотеатрах із розрахунку не більше 50% заповненості, в громадському транспорті перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях.

Зі слів Степанова, регіони, що постійно перебувають в "зеленій зоні", не потребують окремого втручання та посилення протиепідемічних заходів на національному рівні. Водночас якщо протягом п’яти днів будуть змінюватися зазначені показники, регіон переходити або в "жовту зону", або в "помаранчеву", або в "червону".

Степанов також додав, що всі ці критерії розроблені з врахуванням як національного досвіду боротьби з COVID-19, так і практик інших країн.

Нагадаємо, минулого тижня Президент України Володимир Зеленський закликав представників уряду продовжувати карантин не довше, ніж на місяць.

"Не треба поспішати з продовженням карантину надовго, треба діяти за розвитком ситуації. Всі вже втомилися від цього карантину. Потрібні чіткі рамки, як ми його продовжимо, щоб у людей були можливості для життя в безпеці, щоб міг функціонувати бізнес, щоб економіка не стояла на паузі. Тому спочатку продовжуємо на місяць, але не довше", – сказав керівник держави.