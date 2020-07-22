Парламентський комітет звинуватив Кремль у втручанні.

Також британські парламентарі звинуватили уряд країни у бездіяльності щодо російського втручання.

 

 

Британський парламентський комітет з питань розвідки і безпеки оприлюднив звіт, в якому прямо звинувачує Росію у втручанні. Про це повідомило видання The Guardian.

 

«Кремль розгорнув масштабну кампанію з втручання у внутрішні справи Великої Британії, при цьому не зустрів опору з боку уряду», – стверджують автори доповіді з парламентського комітету у справах безпеки і розвідки. На 50 сторінках документа законодавці аналізують спроби Росії вплинути на громадську думку перед референдумом про Brexit, а також голосуванням про незалежність Шотландії в 2014 році, яке автори називають «потенційно першою пострадянською спробою Росії втрутитися у виборчий процес в західних демократичних державах».

 

Коментуючи доповідь, член парламентського комітету з розвідки, один з лідерів Шотландської національної партії Стюарт Госі (Stewart Hosie) заявив, що Росія становить загрозу національній безпеці і «живиться параноєю про протистояння зі Заходом і бажанням знову постати в образі наддержави». Він також зазначив, що Кремль демонструє агресивність своїх намірів саме шляхом втручання у вибори.

 

Втім, наскільки ефективними були операції Кремля у Великій Британії, в звіті не зазначено. Як стверджують автори, такий висновок зробити неможливо, оскільки розвідувальна спільнота не провела належного розслідування дій Росії. За словами законодавців, уряд вважав за краще не діяти, навіть незважаючи на значну кількість досліджень у відкритих джерелах, які вказують на наявність інформаційних російських атак.

 

«Ця ситуація контрастує з реакцією США на інформацію про російське втручання в хід президентських виборів у 2016 році, де розвідувальна спільнота репрезентувала свої оцінки протягом двох місяців після голосування, оприлюднивши свої висновки у відкритому доступі», – йдеться в доповіді.

22.07.2020

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