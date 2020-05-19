Узбекистан застеріг Росію від втручання в свою мовну політику.

Такою була реакція Ташкента на заяву російського МЗС про недоречність переведення діловодства на суто узбецьку мову.

МЗС Узбекистану

Міністерство закордонних справ Узбекистану застерегло інші держави від втручання в сферу регулювання державної мови. Про це йдеться в заяві прес-службі МЗС країни, оприлюдненій у понеділок, 18 травня.

«Питання, пов'язані з регулюванням сфери державної мови, є виключною прерогативою внутрішньої політики держави та не сприймають зовнішнього втручання. У республіці законодавчо закріплено шанобливе ставлення до мов націй і народностей, які проживають на території нашої країни. Крім того, згідно зі статтею 9 Закону Республіки Узбекистан «Про державну мову» від 1995 року, робота в органах державної влади і управління ведеться державною мовою», – зазначається в заяві.

Все почалося з того, що Міністерство юстиції Узбекистану 25 квітня вирішило винести на громадське обговорення документ, який передбачає штрафи для посадових осіб за невикористання державної мови в процесі роботи. Пізніше відомство оприлюднило заяву про те, що діловодство узбецькою в держорганах не обмежує права громадян.

У зв'язку з цим офіційна речниця МЗС Росії Марія Захарова 14 травня заявила: «Ми звернули увагу на полеміку в засобах масової інформації, викликану цим законопроектом. Складається враження, що його прихильники в явній меншості. Більшість коментарів свідчить про збереження російської мови в офіційному вжитку, що в повній мірі відповідає духу історії, часу і якості двосторонніх відносин. А головне – інтересам самих громадян Узбекистану, які часто роблять вибір на користь навчання і роботи в Росії».

У відповідь представники низки громадських організацій Узбекистану і депутати Олій мажлісу – парламенту країни – потрактували слова Захарової як втручання у внутрішні справи країни.

«Втручання відповідальної особи зовнішньополітичного відомства іншої держави в цю тему не відповідає ні дипломатичній, ні політичній етиці. Ухвалення закону вважається внутрішньою справою кожної суверенної держави. Узбекистан має право самостійно визначати свою внутрішню політику, відповідно до встановлених міжнародних стандартів і норм в повній мірі впроваджувати на території країни норми основного національного правового акту», – заявив голова узбецького Центру «Стратегія розвитку» Елдор Туляков, чиї слова цитує інформаційний портал CentralAsia.

В Узбекистані офіційний статус має лише одна мова – узбецька. Російська при цьому не має офіційного статусу міжнаціонального мови спілкування, попри те, що досі є широко вживаною. Згідно зі статтею 9 закону Узбекистану «Про державну мову», в органах держвлади та управління робота повинна проводитися винятково узбецькою, за необхідності окремі документів можна перекласти на інші мови. Щодо етнічного складу населення республіки, то 83,8 відсотка становлять узбеки, 4,8% – таджики і лише 2,3% – росіяни.