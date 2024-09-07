Кремлівський телеканал RT агітує американців підтримати Трампа.

За твердженням представника розвідслужб США, RT використовує для цього американських блогерів та інших інфлюенсерів.

 

 

Російський державний ЗМІ RT використовує американських блогерів та інших інфлюенсерів, щоби схилити виборців Сполучених Штатів підтримати кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа на противагу його конкурентці від Демократичної партії Камалі Гарріс. Про це заявив у п’ятницю не названий на ім'я високопоставлений представник американських розвідслужб.

 

«RT створила та використовує мережі американських та інших західних діячів для створення та поширення вигідних для Росії наративів. Ці діячі, серед іншого, підтримують зусилля Москви вплинути на пріоритети виборців на користь колишнього президента (Трампа) і зменшити перспективи віцепрезидентки (Гарріс)», – цитує інформаційна аґенція Reuters слова високопоставленого чиновника розвідки США.

 

Основною метою російського втручання у вибори, як і в 2016 році, представник американських спецслужб назвав розпалювання ворожнечі між американцями. При цьому агітацію на підтримку Трампа представник розвідслужб назвав свідченням «прагнення вигідніших для Росії результатів виборів». Звинувачень на адресу самого Трампа чи його штабу у співпраці з Москвою чиновник не висловлював.

 

За словами представника розвідслужб США, Росія активно намагається втручатися в американські вибори, проте зафіксовані спроби втручання також з боку таких країн, як Китай та Іран. Китай, як вважають спецслужби, намагається вплинути на результати виборів до Конґресу в низці округів. Іран, як стверджується, активніший у своїх спробах втручатися у вибори, ніж у попередні роки. У чому полягають ці спроби, представник розвідки не пояснив. Він лише зазначив, що розвідслужби приватно попереджають людей, які можуть стати цілями російських операцій з втручання у вибори.

 

Росія, зі свого боку, постійно заперечує будь-яке втручання. І хоча посольство Росії у Вашінґтоні не відповіло на запит про коментар Reuters щодо закидів представника американської розвідки, свою глузливу відповідь дав сам канал RT: «У житті є три гарантовані речі: смерть, податки та втручання RT у вибори в США».

 

Нагадаємо, що напередодні диктатор Росії Путін заявив, що для Москви вигіднішою є кандидатуру Камали Гарріс, а не Трампа. Речник Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі у відповідь застеріг, що російському президенту слід припинити говорити про майбутні вибори у Сполучених Штатах. «Він не повинен надавати нікому жодної переваги», – наголосив Кірбі.

07.09.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Туреччина хоче в БРІКС
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Туреччина подала заявку на вступ до БРІКС. Чи свідчить це, що Анкара пориває зі Заходом і зближається з Москвою?
06.09.24 | | У світі
Фінісаж «Пам’яті тої, що пам’ятає»
8 вересня завершується виставка «Пам’яті тої, що пам’ятає» в Jam Factory Art Center. У програмі: обговорення творчості АРВМ (Ади Рибачук та Володимира Мельніченка), показ документальної стрічки про мистецьке подружжя та остання кураторська екскурсія.
05.09.24 | | Штука
Українські селяни і Александер Гамільтон
Роман Скляров
Нарис із альтернативної історії: якби Україна мала державність у ХІХ столітті, якою вона була б? Чи змогли б ми повторити успіх США?
04.09.24 | | Дискурси
In Memoriam
Володимир Олейко
Григорій наче передчував останність цієї зустрічі. І, уже як прощальне не-забудь, подарував аркуш Софії Караффи-Корбут з її графічного циклу «Іван Вишенський».
04.09.24 | | Штука
Не перші дзвінки
Юрко ТИМЧУК
Поки батьки збирали дітей до школи, а малюки кляли парти, підручники і вчителів, Зеленський познайомив краян з Малюком (з великої букви) і Татаровим, які нищили чеченів.
03.09.24 | | Україна
Українсько-болгарський етнокінофест
Після двох років мандрівок європейськими країнами міжнародний етнографічний кінофестиваль «ОКО» повертається в Україну! В перший рік повномасштабного вторгнення кінофестиваль «ОКО-2022» приймав в себе польський Торунь, «ОКО-2023» пройшов у болгарській Софії.
02.09.24 | | Штука
До світла в освіті!..
Андрій Содомора
Ніщо так не квапимось покинути, як дитинство, й до нічого іншого так не прагнемо повернутись, як до нього. Там – наше серце, яким освітлювати наші думки
02.09.24 | | Дискурси
Студенти 2024: акценти
Лідія МІДИК
Найрентинговіші виші, найпопулярніші спеціальності, найвищі прохідні бали. Особливості цьогорічної вступної кампанії у цифрах.
02.09.24 | | Україна

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.