За твердженням представника розвідслужб США, RT використовує для цього американських блогерів та інших інфлюенсерів.

Російський державний ЗМІ RT використовує американських блогерів та інших інфлюенсерів, щоби схилити виборців Сполучених Штатів підтримати кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа на противагу його конкурентці від Демократичної партії Камалі Гарріс. Про це заявив у п’ятницю не названий на ім'я високопоставлений представник американських розвідслужб.

«RT створила та використовує мережі американських та інших західних діячів для створення та поширення вигідних для Росії наративів. Ці діячі, серед іншого, підтримують зусилля Москви вплинути на пріоритети виборців на користь колишнього президента (Трампа) і зменшити перспективи віцепрезидентки (Гарріс)», – цитує інформаційна аґенція Reuters слова високопоставленого чиновника розвідки США.

Основною метою російського втручання у вибори, як і в 2016 році, представник американських спецслужб назвав розпалювання ворожнечі між американцями. При цьому агітацію на підтримку Трампа представник розвідслужб назвав свідченням «прагнення вигідніших для Росії результатів виборів». Звинувачень на адресу самого Трампа чи його штабу у співпраці з Москвою чиновник не висловлював.

За словами представника розвідслужб США, Росія активно намагається втручатися в американські вибори, проте зафіксовані спроби втручання також з боку таких країн, як Китай та Іран. Китай, як вважають спецслужби, намагається вплинути на результати виборів до Конґресу в низці округів. Іран, як стверджується, активніший у своїх спробах втручатися у вибори, ніж у попередні роки. У чому полягають ці спроби, представник розвідки не пояснив. Він лише зазначив, що розвідслужби приватно попереджають людей, які можуть стати цілями російських операцій з втручання у вибори.

Росія, зі свого боку, постійно заперечує будь-яке втручання. І хоча посольство Росії у Вашінґтоні не відповіло на запит про коментар Reuters щодо закидів представника американської розвідки, свою глузливу відповідь дав сам канал RT: «У житті є три гарантовані речі: смерть, податки та втручання RT у вибори в США».

Нагадаємо, що напередодні диктатор Росії Путін заявив, що для Москви вигіднішою є кандидатуру Камали Гарріс, а не Трампа. Речник Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі у відповідь застеріг, що російському президенту слід припинити говорити про майбутні вибори у Сполучених Штатах. «Він не повинен надавати нікому жодної переваги», – наголосив Кірбі.