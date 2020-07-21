Галицькі хроніки COVID-19: 21 липня.

Станом на 09:00 21 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 14 306 хворих на COVID-19. За минулу добу – 213 нових випадків: 75 – на Івано-Франківщині, 114 – на Львівщині (проведено 646 ПЛР-досліджень) і 10 – на Тернопіллі.



За минулу добу підтверджено шість смертей унаслідок коронавірусної інфекції: одна людина померла на Тернопіллі, двоє – на Івано-Франківщині та троє – на Львівщині. Летальність від ускладнень covid-19 в Галичині становить 2,6%.

За весь час пандемії у трьох областях одужало 4 664 хворих на COVID-19. За минулу добу – 156 осіб: 104 – на Львівщині, 35 – на Тернопіллі та 17 – на Івано-Франківщині.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 липня (09:00): 2466 випадків, 10 нових

місто Тернопіль - 2 особи

Бережанський район -1 особа

Заліщицький район - 1 особа

Лановецький район -2 особи

Тернопільський район - 2 особи

Збаразький район - 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 липня (09:00): 8229 випадків, 114 нових

м. Львів – 30 осіб

Городоцький район – 7 осіб

Дрогобицький район – 4 особи

Жовківський район – 10 осіб

Кам'янка-Бузький район – 2 особи

Миколаївський район – 23 особи

Пустомитівський район – 10 осіб

Самбірський район – 11 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 2 особи

Стрийський район – 2 особи

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 11 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 липня (09:00): 3611 випадків, 75 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.