Галицькі хроніки COVID-19: 21 липня.

 

Станом на 09:00 21 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 14 306 хворих на COVID-19. За минулу добу – 213 нових випадків: 75 – на Івано-Франківщині, 114 – на Львівщині (проведено 646 ПЛР-досліджень) і 10 – на Тернопіллі. 

 


За минулу добу підтверджено шість смертей унаслідок коронавірусної інфекції: одна людина померла на Тернопіллі, двоє – на Івано-Франківщині та троє – на Львівщині. Летальність від ускладнень covid-19 в Галичині становить 2,6%.

 

 

За весь час пандемії у трьох областях одужало 4 664 хворих на COVID-19. За минулу добу – 156 осіб: 104 – на Львівщині, 35 – на Тернопіллі та 17 – на Івано-Франківщині.

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

21 липня (09:00): 2466 випадків, 10 нових

місто Тернопіль - 2 особи

Бережанський район -1 особа

Заліщицький район - 1 особа
Лановецький район -2 особи

Тернопільський район - 2 особи

Збаразький район - 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

21  липня (09:00): 8229 випадків, 114 нових

м. Львів – 30 осіб

Городоцький район – 7 осіб

Дрогобицький район – 4 особи

Жовківський район – 10 осіб

Кам'янка-Бузький район – 2 особи

Миколаївський район – 23 особи

Пустомитівський район – 10 осіб

Самбірський район – 11 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 2 особи

Стрийський район – 2 особи

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 11 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

21 липня (09:00): 3611 випадків, 75 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

21.07.2020

До теми

Дорога Романа Яціва
Галина Канарська
Йому вдається бути відсторонено об’єктивним, не впадати в захопливу екзальтацію, крок за кроком вивчаючи суть того чи іншого митця. Він намагається повернути в українську культуру імена, які нам, українцям, невідомі, але їх знає світ.
20.07.20 | | Штука
З яким інтервалом цокає годинник Всесвіту?
Нове дослідження накладає обмеження на найменший можливий відрізок часу.
19.07.20 | | Наука
Комплекс провини, або Криза неолібералізму
Ілько ЛЕМКО
Інстинкт самозбереження нації сильніший, аніж комплекс провини її громадян. Бо каяття – дуже добра штука, але до певної межі.
19.07.20 | | Дискурси
Математичний аналіз повинен виявляти всі Deepfake
Можливо, науковці знайшли слабинку Deepfake. Простий математичний аналіз пікселів може виявити специфічну схему картинок, які створив штучний інтелект.
18.07.20 | | Наука
У заплавах
Василь МАХНО
чути звук клепсидри із піском тиша замикається на чаплі -одноногій венеційській чарці до країв залитій молоком-
18.07.20 | | Дискурси
Дуда 2.0 як перемога консервативних цінностей?
Максим МУЛЯР
Консервативні цінності для поляків виявилися таки ближчими за ліберальні. Так, зокрема, можна потрактувати перемогу чинного президента Польщі Анджея Дуди над Рафалом Тшасковським.
17.07.20 | | У світі
Перший цілісний код хромосоми
Новий метод секвенування вперше дає змогу розшифрувати ДНК – без прогалин.
17.07.20 | | Наука
Новий роман про галицьких емігрантів
Україський ПЕН
Над новими книжками в Харкові місяць працюватимуть письменник Максим Беспалов (Дніпро/Львів) і перекладачка Тетяна Родіонова (Київ), письменник Банди Шолтес (Ужгород) і перекладач Юрій Матевощук (Тернопіль).
16.07.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.