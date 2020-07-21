Галицькі хроніки COVID-19: 21 липня.

Станом на 09:00 21 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 14 306 хворих на COVID-19. За минулу добу – 213 нових випадків: 75 – на Івано-Франківщині, 114 – на Львівщині (проведено 646 ПЛР-досліджень) і 10 – на Тернопіллі.
За минулу добу підтверджено шість смертей унаслідок коронавірусної інфекції: одна людина померла на Тернопіллі, двоє – на Івано-Франківщині та троє – на Львівщині. Летальність від ускладнень covid-19 в Галичині становить 2,6%.
За весь час пандемії у трьох областях одужало 4 664 хворих на COVID-19. За минулу добу – 156 осіб: 104 – на Львівщині, 35 – на Тернопіллі та 17 – на Івано-Франківщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 липня (09:00): 2466 випадків, 10 нових
місто Тернопіль - 2 особи
Бережанський район -1 особа
Заліщицький район - 1 особа
Лановецький район -2 особи
Тернопільський район - 2 особи
Збаразький район - 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 липня (09:00): 8229 випадків, 114 нових
м. Львів – 30 осіб
Городоцький район – 7 осіб
Дрогобицький район – 4 особи
Жовківський район – 10 осіб
Кам'янка-Бузький район – 2 особи
Миколаївський район – 23 особи
Пустомитівський район – 10 осіб
Самбірський район – 11 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 2 особи
Стрийський район – 2 особи
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 11 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 липня (09:00): 3611 випадків, 75 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.21.07.2020