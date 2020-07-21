Японія платитиме своїм компаніям, аби ті виходили з Китаю.

Для Токіо бажано, щоби ці фірми поверталися на батьківщину або хоча б в інші країни Південно-Східної Азії.

 

       

Влада Японії виплатить 70 млрд ієн (понад $654 млн) пів сотні японських компаній за те, що вони переведуть свої виробничі потужності з Китаю на батьківщину або хоча б у будь-яку іншу країну Південно-Східної Азії. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на інформацію міністерства економіки, торгівлі і промисловості Японії.

 

57,4 млрд ієн ($ 536 млн) отримають 57 компаній, включно з такими індустріальними велетнями, як Sharp Corp. чи Iris Ohyama Inc., які переведуть виробництво безпосередньо до Японії. Решта коштів буде передано ще 30 компаніям, котрі погодилися піти з Китаю в інші країни Південно-Східної Азії, такі як В'єтнам, Лаос і М'янма. Серед них – Hoya, Sumitomo Rubber і Shin-Etsu Chemical.

 

У заяві японської влади прямо не говориться, що кошти надаються для того, щоб перенести фабрики і заводи з Китаю до Японії. Однак прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе ще в березні заявляв, що Японії необхідно повернути виробництво на батьківщину і знизити залежність від інших країн, включно з Китаєм.

 

Кошти на субсидування виходу японських компаній із Китаю надійдуть зі спеціального фонду, створеного у квітні цього року саме для цієї мети. На його рахунках наразі заощаджено 243,5 млрд ієн ($2 млрд). Тоді уряд Японії стверджував, що програма з виведення японських компаній з Китаю необхідна і для забезпечення більшої надійності поставок в умовах пандемії, і для скорочення залежності національної економіки від Китаю, що є найбільшим торговим партнером Японії.

 

У 2019 аналогічну японської програму допомоги виходу національних компаній з материкового Китаю запустила влада Тайваню.

21.07.2020

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