ЄС вдалося таки узгодити грандіозний «коронавірусний пакет».

Це найкоштовніша програма фінансової підтримки в історії Унії.

Країни Європейської Унії узгодили найбільший бюджетний і фінансовий пакет у своїй історії. Про це у вівторок, 21 липня, повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle, покликаючись на слова президента Європейської ради Шарля Мішеля за підсумками чотириденного саміту. «Ми зробили це! Ми досягли угоди щодо пакету відновлення та європейського бюджету на 2021–2027 роки. Це сильна угода. І найголовніше – правильна угода для Європи саме зараз», – написав він у Twitter.

Лідери 27 країн – членів ЄУ схвалили фонд відновлення економік держав співтовариства під назвою «ЄУ наступного генерації» (Next Generation EU). Фінансовий пакет обсягом 1,8 трильйона євро покликаний зупинити потужний фінансовий спад в країнах – членах Євроунії і підтримати внутрішній ринок ЄУ. Окрім того, кошти підуть на підтримку цифрової економіки та переведення її у сприятливіший для клімату формат. Для цих цілей вперше в історії передбачені серйозні запозичення на фінансових ринках від імені всієї Унії, які в наступні роки повинні будуть погашатися спільними зусиллями всіх країн-членів.

У понеділок, 20 липня, учасникам саміту в Брюсселі вдалося нарешті досягти домовленостей щодо цього. Навіть так звана «ощадлива четвірка» – Австрія, Нідерланди, Данія та Швеція – погодилася підтримати політику позик. Своєю чергою, Німеччина, Франція, Італія й Іспанія погодилися знизити обсяги безоплатних грантів найбільш постраждалим від пандемії країнам із 500 до 390 млрд євро. При цьому кошти, які залучатимуть у вигляді кредитів, становитимуть 360 млрд євро.

Учасникам саміту вдалося також домовитися про прив'язку виплат зі скарбниці ЄУ до дотримання рецепієнтами стандартів правової держави. Утім на вимогу Варшави й Будапешта багато жорстких формулювань цієї умови були поважно пом’якшені.

Проєкти для фінансування в рамках фонду повинні надаватися урядами держав-рецепієнтів на затвердження Єврокомісії та Ради ЄУ. При цьому щонайменше 30 відсотків від наданих кожній із країн спільноти субсидій і кредитів повинні йти на проєкти, які сприятливо позначаться на стані довкілля і наближатимуть спільноту до створення до 2050 року економіки з нульовими вуглецевими викидами.