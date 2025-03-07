Країни ЄУ погодилися фінансувати допомогу України без Угорщини.

На саміті Євроунії також вирішено стрімко підвищити оборонні видатки, для цього буде пом'якшено правила, які обмежують розмір бюджетного дефіциту та боргу.

У Брюсселі в четвер, шостого березня, відбувся позачерговий саміт Європейської Унії. На його порядку денному було лише два питання: військова допомога Україні та посилення обороноздатності Європи. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. У роботі саміту брав участь президент України Володимир Зеленський.

В ході зустрічі європейські лідери вирішили стрімко підвищити оборонні витрати, і для цього схвалили пропозицію пом'якшити правила, які обмежують розмір бюджетного дефіциту та боргу. Єврокомісія запропонувала не враховувати в цих розрахунках інвестиції в оборону, за словами президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн, таким чином можна вивільнити до 600 млрд євро.

Учасники саміту також погодилися розглянути пропозицію позик від Єврокомісії країнам-членам на оборонні цілі на загальну суму 150 млрд євро.

При цьому на саміті не вдалося схвалити спільної декларації ЄУ про підтримку України, оскільки проти неї виступив прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан, який підтримує тісні контакти з російським диктатором Володимиром Путіним. Ще до початку саміту Орбан написав листа президентові Євроради Антоніу Кошті (António Costa) і погрожував накласти вето на текст резолюції, якщо в ній згадуватиметься Україна.

У результаті документ підписали 26 лідерів решти держав Євроунії. У ньому, серед іншого, сказано, що Україна має обов'язково брати участь у перемовинах про свою долю, а будь-яке перемир'я має вести до тривалого миру з гарантіями безпеки для Києва.

26 країн-членів Єворунії також висловили готовність продовжувати фінансову та військову підтримку України.