Голова Європарламенту розкритикувала Орбана за привітання Путіна.

Орбан став єдиним лідером країни Євроунії, який привітав Путіна з перемогою на виборах.

Голова Європейського парламенту, мальтійська політикиня Роберта Мецола (Roberta Metsola) виступила з різкою критикою прем'єрміністра Угорщини Віктора Орбана, за те що той привітав Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах у Росії. Про це повідомило видання Der Spiegel. Критика пролунала під час саміту Європейської Унії в Брюсселі.

«Я не поділяю привітання. Ми говоримо про країну, яка незаконно вторглася до іншої. Про країну, чий лідер не зупинився 2008-го, не зупинився 2014-го, і безперечно не демонструє жодних ознак того, що готовий зупинитися зараз. Це стало зрозумілим після виборів, які не були ні вільними, ні чесними», – заявила в четвер, 21 березня Роберта Мецола. Таким чином вона відреагувала на листа, в якому Орбан привітав Путіна з перемогою на виборах.

Пані Мецола також зазначила, що вибори були проведені через кілька тижнів після «політичного вбивства лідера опозиції Олексія Навального та у рік, коли у 65 країнах проводяться демократичні вибори». «Їхній результат непередбачуваний, чого не можна сказати про Росію», – заявила голова Європарламенту.

Напередодні, після оголошення остаточних результатів виборів у Росії, прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан надіслав вітального листа Володимиру Путіну, в якому зазначив, що Угорщина виступає за мир. «Ми переконані, що підтримка діалогу є необхідною умовою для якнайшвидшого досягнення миру», — йдеться у листі. Орбан також запевнив Путіна, що Угорщина «готова до розширення співпраці між країнами в сферах, не обмежених міжнародним правом».

Орбан став єдиним лідером країни Євроунії, який привітав Путіна з перемогою на виборах.