Надзвичайний саміт ЄУ триває вже четвертий день замість запланованих двох.

Сторони ніяк не можуть домовитися щодо пакета допомоги постраждалим від коронавірусу країнам.

Надзвичайний саміт Європейської Унії подовжено ще на один день – четвертий, хоча спочатку планувалося, що ця зустріч керівництва країн – членів ЄУ триватиме лише два дні. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Причиною затягування саміту стали неподолані розбіжності щодо пакета допомоги з відновлення господарок постраждалих від коронавірусу країн. Відтак актуальні євроунівські перемовини в Брюсселі поступаються за своєю тривалістю наразі лише саміту в Ніцці у грудні 2000 року, який розтягся на п’ять днів. Хоча є шанс побити й цей рекорд.

Варто також додати, що це перший саміт Європейської Унії, який проводять в умовах карантину, спричиненого пандемією коронавірусу, але в режимі персональної присутності.

У неділю дискусії на зустрічі у верхах затягнулися до пізньої ночі. Лідери Австрії, Данії, Нідерландів, Швеції та Фінляндії виступили проти планів Брюсселя виділити найбільш постраждалим від пандемії країнам 500 млрд євро з пакета обсягом 750 млрд на основі безоплатної субсидії. Ще однією перешкодою для досягнення єдиної думки стала позиція Угорщини і Польщі, які не погоджуються пов'язувати виплати з дотриманням стандартів правової держави.

Позиція колег викликала відкрите невдоволення президента Франції Емманюеля Макрона, котрий назвав такі дії «егоїстичними». Він заявив, що скоріше готовий покинути саміт, ніж «підписати погану угоду». Своєю чергою, президент Європейської ради Шарль Мішель запропонував знизити частку безоплатних субсидій до 400 млрд євро.

Окрім того, учасники саміту обговорюють бюджет Євроунії на 2021–2027 роки. Він становить 1,074 трлн євро, що на 13 млрд менше, ніж Шарль Мішель пропонував до зустрічі ЄУ на найвищому рівні в лютому. Єврокомісія у своїй травневій пропозиції передбачала обсяг бюджету 1,1 трлн євро.