Галицькі хроніки COVID-19: 20 липня.

Станом на 09:00 20 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 14 107 хворих на COVID-19. За минулу добу – 213 нових випадків: 72 – на Івано-Франківщині, 115 – на Львівщині (проведено 532 ПЛР-дослідження) і 26 – на Тернопіллі.
За минулу добу підтверджено одну смерть унаслідок коронавірусної інфекції на Львівщині та одну – на Івано-Франківщині. Летальність серед мешкаців Галичини 2,6%.
За весь час пандемії у трьох областях одужало 4508 хворих на COVID-19. За минулу добу – 232 особи: 181 – на Львівщині, 10 – на Тернопіллі та 41 – на Івано-Франківщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 липня (09:00): 2456 випадків, 26 нових
м. Тернопіль – 16 осіб
Бережанський район – 1 особа
Гусятинський район – 1 особа
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 1 особа
Теребовлянський район – 5 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 липня (09:00): 8115 випадків, 115 нових
м. Львів – 63 особи
Бродівський район – 1 особа
Городоцький район – 8 осіб
Дрогобицький район – 5 осіб
Жовківський район – 2 особи
Кам'янка-Бузький район – 2 особи
Миколаївський район – 5 осіб
Мостиський район – 3 особи
Перемишлянський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 9 осіб
Самбірський район – 6 осіб
Стрийський район – 2 особи
Турківський район – 2 особи
Яворівський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 липня (09:00): 3536 випадків, 72 нові
Івано-Франківськ - 35 осіб
Тисменицький район - 6 осіб
Надвірнянський район - 8 осіб
Снятинський район - 1 особа
Косівський район - 2 особи
Тлумацький район - 1 особа
Галицький район - 7 осіб
Коломийський район - 1 особа
Рожнятівський район - 3 особи
Богородчанський район - 2 особи
Городенківський район - 1 особа
Верховинський район - 3 особи
Рогатинський район - 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.20.07.2020