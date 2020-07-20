Галицькі хроніки COVID-19: 20 липня.

Станом на 09:00 20 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 14 107 хворих на COVID-19. За минулу добу – 213 нових випадків: 72 – на Івано-Франківщині, 115 – на Львівщині (проведено 532 ПЛР-дослідження) і 26 – на Тернопіллі.



За минулу добу підтверджено одну смерть унаслідок коронавірусної інфекції на Львівщині та одну – на Івано-Франківщині. Летальність серед мешкаців Галичини 2,6%.





За весь час пандемії у трьох областях одужало 4508 хворих на COVID-19. За минулу добу – 232 особи: 181 – на Львівщині, 10 – на Тернопіллі та 41 – на Івано-Франківщині.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 липня (09:00): 2456 випадків, 26 нових

м. Тернопіль – 16 осіб

Бережанський район – 1 особа

Гусятинський район – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 1 особа

Теребовлянський район – 5 осіб

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 липня (09:00): 8115 випадків, 115 нових

м. Львів – 63 особи

Бродівський район – 1 особа

Городоцький район – 8 осіб

Дрогобицький район – 5 осіб

Жовківський район – 2 особи

Кам'янка-Бузький район – 2 особи

Миколаївський район – 5 осіб

Мостиський район – 3 особи

Перемишлянський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 9 осіб

Самбірський район – 6 осіб

Стрийський район – 2 особи

Турківський район – 2 особи

Яворівський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 липня (09:00): 3536 випадків, 72 нові

Івано-Франківськ - 35 осіб

Тисменицький район - 6 осіб

Надвірнянський район - 8 осіб

Снятинський район - 1 особа

Косівський район - 2 особи

Тлумацький район - 1 особа

Галицький район - 7 осіб

Коломийський район - 1 особа

Рожнятівський район - 3 особи

Богородчанський район - 2 особи

Городенківський район - 1 особа

Верховинський район - 3 особи

Рогатинський район - 2 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.